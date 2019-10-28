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Експерти проінспектували елеватор "Укрлендфармінга" Бахматюка

Новини » АПК    28.10.2019 - 14:11
Експерти проінспектували елеватор "Укрлендфармінга" Бахматюка
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Фахівці визначили елеватор як "зразок для наслідування"

Експертів проінспектували Дубенський елеваторний комплекс найбільшого українського агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Бахматюка.

Фахівці проекту "АгроЕкспедиція" визначили елеватор в Дубно як "зразок для наслідування" завдяки повній автоматизації і використання передових технологій.

"На елеваторі компанії Ukrlandfarming застосовані високоякісні датчики на всіх вузлах управління елеватором, використовуються високотехнологічні зачисні шнеки, управління якими може здійснюватися віддалено. Елеватор є зразком для багатьох: на підприємстві застосована повна АСУ ТП і ефективно використовуються сучасні технології", — зазначив експерт Сергій Шевченко.

По суті цей зернокомплекс, розташований на одній території з розвиненою логістикою. Першу чергу будували в 2008 році, тоді були встановлені силоси на 30 тис. т одноразового зберігання і 2 зерносушарки. Потім до них додалися ще 2 ємності для зберігання зерна на 60 тис. т. А в 2014 році побудували поряд ще один комплекс — на 194 тис. т. Всього ж Дубенський елеваторний комплекс може одночасно зберігати 284 тис. т зернових.

"Перша і друга черга Дубенського елеваторного комплексу технологічно поєднані між собою. Силоси першого елеватора відносно невеликі, в них зручно зберігати невеликі партії зерна. А на другому елеваторі кожен силос вміщує в себе 28 тис. т, по суті — це обсяг невеликого зерносховища. Тому в ці силоси ми складаємо великі партії продукції. Така особливість зернокомплексу дозволяє нам бути максимально гнучкими в роботі і формувати якісні партії для відвантаження зерна в порти", — говорить головний інженер Дубенського елеваторного комплексу Василь Олійник.

Дубенський елеваторний комплекс працює як з власних, так і зі стороннім зерном. Приймають ранню і пізню зернові групи, але основні культури тут — пшениця і кукурудза. Елеваторний комплекс одночасно може приймати три культури.

За словами начальника ПТЛ комплексу Віктора Скорика, землі агрохолдингу регулярно інспектуються уповноваженими службами на предмет зараження карантинними організмами — ніяких проблем з зараженістю не виявлено. З усіх поклажодавців на елеваторному комплексі при прийманні вимагають пакет відповідних документів, який підтверджує безпеку продукції, що поставляється.

"У нас є оперативні силоси для вологого зерна — це дуже зручно, можна комфортно розділити кукурудзу по вологості. Ми намагаємося розділити з різницею у волозі не більше 2%. Це дозволяє дуже якісно проводити сушку зерна. Сушарки у нас дуже продуктивні (250 т/год), але і при цьому дають можливість сушити зерно дбайливо. Згідно з контрактними показниками кукурудза 3 класу при відвантаженні на експорт допускається вміст пошкодженого зерна не більше 5%. А у нас експортні партії взагалі виходять чудовими — не більше 2-3% пошкодженого зерна, - розповів Скорик. - Ми намагаємося знайти золоту середину між кількістю і якістю — прийняти якомога більше і закласти на зберігання якомога якісніше. Тому первинна очистка проводиться до сушіння, решта домішок відділяється вже після просушування"

Дубенський елеваторний комплекс був побудований, в першу чергу, щоб забезпечувати потреби Ukrlandfarming в регіоні. Але він також працює з давальницьким зерном — місцеві фермери з усієї округи везуть зерно на елеватор. На зернокомплексі можна покращити якісні показники, зібрати експортну партію і найголовніше — оперативно відправити продукцію в порт. На підприємстві є 2 власних маневрового локомотива. У добу елеваторний комплекс легко відвантажує маршрут в 54 вагони. Причому зробити це мають можливість обидва елеватора, що входять в комплекс.

"Такі можливості відвантаження зерна на залізницю дають нам великі конкурентні переваги", — резюмував Василь Олійник.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса і молока. Загальна потужність власної елеваторної мережі "Укрлендфармінг" – 2,66 млн тонн одночасного зберігання пшениці. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

"Укрлендфармінг" сертифікований як дружній до навколишнього середовища виробник У Бахматюка розповіли, як інновації УЛФ підвищують врожайність посівів
Новини України УкрлендфармінгОлег Бахматюк
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