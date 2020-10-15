"Червоних" зон в Україні стане більше: що буде заборонено

В Україні з'явився новий поділ на карантинні зони. В цей раз з понеділка, 19 жовтня, в "червону" зону потрапить багато населених пунктів. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення в четвер, 15 жовтня.

Як повідомив міністра Кабінету міністрів Олег Немчинов, в"червону" зону потрапили такі великі міста, як Харків, Полтава, Суми, Івано-Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці та Чернігів.

В "червону" зону потрапили:

міста Володимир-Волинський і Нововолинськ , Луцький район Волинської області;

, Луцький район Волинської області; Слов'янський район Донецької області;

місто Коростень , Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; місто Івано-Франківськ Івано-Франківської області;

Івано-Франківської області; місто Васильків і Бориспільський район Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєверодонецьк, Біловодський, Белокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Біляївка та Татарбунарський район Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

Полтавської області; міста Дубно, Вараш і Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

місто Суми і Сумський район Сумської області;

і Сумський район Сумської області; міста Тернопіль , Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області;

, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області; міста Харков та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області; міста Хмельницький , Нетішин, Славута, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;

, Нетішин, Славута, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області; міста Канів і Сміла, Смілянський район Черкаської області;

міста Чернівці і Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;

і Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області; міста Чернігів і Ніжин Чернігівської області

З 19 жовтня в цих населених пунктах буде заборонена робота громадського транспорту, відвідування навчальних закладів, діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів Також вводиться заборона на діяльність хостелів, туристичних баз, спортивних залів і фитнес-центрів, закладів культури.

В "помаранчеву" зону потрапили:

Вінниця , Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський, Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області;

, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський, Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області; міста Луцьк та Ковель , Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Луцький, Любашівський, Шацький, Луцький і Терейской райони Волинської області;

, Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Луцький, Любашівський, Шацький, Луцький і Терейской райони Волинської області; міста Дніпро , Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покрив, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Новомосковський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Солонянський, Царичанський, Широківський і Юр'ївський райони Дніпропетровської області;

, Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покрив, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Новомосковський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Солонянський, Царичанський, Широківський і Юр'ївський райони Дніпропетровської області; міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Горлівка, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь , Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Соледар та Торецьке, Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушский, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський і Ясинуватський райони Донецької області;

, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Соледар та Торецьке, Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушский, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський і Ясинуватський райони Донецької області; міста Житомир , Бердичів, Малин і Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинского, Радомишльський, Романівський, Ружинський і Хорошевський райони Житомирської області;

, Бердичів, Малин і Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинского, Радомишльський, Романівський, Ружинський і Хорошевський райони Житомирської області; міста Ужгород і Берегово , Великоберезнянський, Воловецький, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

, Великоберезнянський, Воловецький, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області; міста Мелітополь і Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський і Пологівський райони Запорізької області;

місто Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Бориспіль, Ірпінь, Обухів, Переяслав (Переяслав-Хмельницький) та Фастів, Васильківський, Києво-Святошинський, Обухівський та Фастівський райони Київської області;

міста Львів і Дрогобич , Пустомитівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

, Пустомитівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області; міста Миколаїв , Вознесенськ, Очаків, Первомайськ та Южноукраїнська, Арбузинського, Баштанський, Березанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Врадіївський, Вознесенський, Єланецький, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Новобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський та Снігурівський райони Миколаївської області;

, Вознесенськ, Очаків, Первомайськ та Южноукраїнська, Арбузинського, Баштанський, Березанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Врадіївський, Вознесенський, Єланецький, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Новобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський та Снігурівський райони Миколаївської області; міста Одеса , Балта, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Чорноморськ, Подольськ, Теплодар і Південний, Ананьївський, Арцизький, Балтський, Березівський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захаровская, Іванівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Овідіопольський, Окнянский, Подільський, Ренійський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області;

, Балта, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Чорноморськ, Подольськ, Теплодар і Південний, Ананьївський, Арцизький, Балтський, Березівський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захаровская, Іванівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Овідіопольський, Окнянский, Подільський, Ренійський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області; міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни й Миргород, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Решетилівський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський , Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинский, Чутівський та Шишацький райони Полтавської області;

місто Рівне , Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський і Сарненський райони Рівненської області;

, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський і Сарненський райони Рівненської області; міста Глухів, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни і Шостка, Білопільський, Буринський, Великописарівський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський, Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький, Шосткинський та Ямпільський райони Сумської області;

Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;

міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Слов'янський, Нововодолазький, Печенізький, Сахновщинський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

місто Херсон , Високопільський і Нововоронцовський райони Херсонської області;

, Високопільський і Нововоронцовський райони Херсонської області; міста Кам'янець-Подільський , Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Деражнянський, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький, Шепетівський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

, Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Деражнянський, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький, Шепетівський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; міста Черкаси , Ватутіне, Золотоноша та Умань , Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області;

, Ватутіне, Золотоноша та , Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області; Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Новгород-Сіверський і Прилуки, Бахмач, Бобровицький, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Крупської, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Носівський, Прилуцький, Ріпкинський, Семенівський, Сновський, Сосницький, Сребнинский, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області;

місто Київ

З 19 жовтня тут заборонено: робота хостелів і туристичних баз, діяльність розважальних закладів, робота ресторанів в нічний час, планові госпіталізації в лікарнях, робота фітнес-центрів, спортзалів, установ культури. Масові заходи обмежені до 20 осіб. Заборонено відвідування установ соціального захисту.

В "жовту" зону потрапили:

місто Камінь-Каширський, Ковальський, Горохівський, Маневицький, Ратнівський, Старовижівський та Шацький райони Волинської області;

в міста Мукачево, Хуст та Чоп , Берегівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

, Берегівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області; міста Запоріжжя , Бердянськ і Енергодар, Бердянський, Василівський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Михайлівський, Приазовський та Токмацький райони Запорізької області;

, і Енергодар, Бердянський, Василівський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Михайлівський, Приазовський та Токмацький райони Запорізької області; міста Калуш, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Бровари, Буча, Ржищів і Славутич, Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бородянський, Броварський, Вишгородський, Володарський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький, Поліський, Рокитнянський, Таращанський, Тутаєвський і Яготинський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський, Самбірський та Стрийський райони Львівської області;

міста Гола Пристань та Нова Каховка, Білозерський, Великолепетиський, Великоолександрівський, Іванівський, Каланчацький, Новотроїцький, Олешківської та Чаплинський райони Херсонської області

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що питання жорсткого карантину обговорюється.