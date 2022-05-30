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Ось що відбувається з вашим організмом після пляшки вина

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Понеділок 30 травня 2022 17:55
Ось що відбувається з вашим організмом після пляшки вина Пляшка вина корисна чи це забагато? (колаж: Styler)
Автор: Микита Мельников

Багато хто з нас любить вино. Але будемо відверті, коли справа доходить до відкорковування пляшки, про власне здоров'я мало хто думає. Тому спеціалісти вирішили відкрити занавіс таємниці і розповісти, що відбувається з нашим організмом після "пляшечки" вина.

Які наслідки отримує організм після вживання пляшки вина - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як пише Джефф Чатарі у своєму дослідженні для видання Eat This, Not That!, за один вечір не варто випивати цілу пляшку вина.

Мова йде про пляшку стандартної величини у 750 мілілітрів вина - це приблизно 5 стандартних келихів.

Що можуть зробити з вашим організмом ці 5 келихів

Велике надходження калорій - приблизно 123 калорії на склянку. Додайте до цієї кількості калорії з певних закусок, які є класичними до вина, і ви отримаєте значно більшу кількість калорій.

Крім того, ви отримуєте зайву порцію цукру, якого й так повно в інших продуктах. Конкретно - від 1,5 грама цукру на келих вина. Звісно, у напівсолодких та солодких цей показник набагато більший.

Хоча вино й містить цукор, насправді воно може призвести до зниження цукру в крові. Все через те, що наша печінка витрачає всі сили на освоєння алкоголю, тому менше виробляє глюкози, що й призводить до зниження рівня цукру у крові.

Низький рівень цукру своєю чергою може призвести до запаморочення, прискореного серцебиття та слабкості.

Звісно, після пляшки вина ви сп'янієте, неважливо - ви чоловік чи жінка, важите менше 60 або ж більше 100 кілограмів. На рівень сп'яніння впливає швидкість, з якою ви випили цю пляшку та що ви при цьому їли.

Крім того, кількість алкоголю у вашій крові буде достатньою, щоб не сідати за кермо як мінімум найближчі 5-6 годин після випитої пляшки.

Ось що відбувається з вашим організмом після пляшки вина

Вино не таке вже й корисне (фото: freepik.com)

Найочевиднішим наслідком випитої пляшки стане порушення координації та несвоєчасна реакція.

Особливу увагу треба звернути людям, які страждають на цукровий діабет та серцево-судинні захворювання. Для таких людей ціла пляшка вина може виявитися останньою...

Бережіть себе та вживайте алкогольні напої відповідально!

Раніше ми писали, про найсмачніше вино за версією сомельє.

Також читайте, які продукти не можна комбінувати з вином.

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