Ось що відбувається з вашим організмом після пляшки вина
Багато хто з нас любить вино. Але будемо відверті, коли справа доходить до відкорковування пляшки, про власне здоров'я мало хто думає. Тому спеціалісти вирішили відкрити занавіс таємниці і розповісти, що відбувається з нашим організмом після "пляшечки" вина.
Які наслідки отримує організм після вживання пляшки вина - читайте у нашому матеріалі нижче.
Як пише Джефф Чатарі у своєму дослідженні для видання Eat This, Not That!, за один вечір не варто випивати цілу пляшку вина.
Мова йде про пляшку стандартної величини у 750 мілілітрів вина - це приблизно 5 стандартних келихів.
Що можуть зробити з вашим організмом ці 5 келихів
Велике надходження калорій - приблизно 123 калорії на склянку. Додайте до цієї кількості калорії з певних закусок, які є класичними до вина, і ви отримаєте значно більшу кількість калорій.
Крім того, ви отримуєте зайву порцію цукру, якого й так повно в інших продуктах. Конкретно - від 1,5 грама цукру на келих вина. Звісно, у напівсолодких та солодких цей показник набагато більший.
Хоча вино й містить цукор, насправді воно може призвести до зниження цукру в крові. Все через те, що наша печінка витрачає всі сили на освоєння алкоголю, тому менше виробляє глюкози, що й призводить до зниження рівня цукру у крові.
Низький рівень цукру своєю чергою може призвести до запаморочення, прискореного серцебиття та слабкості.
Звісно, після пляшки вина ви сп'янієте, неважливо - ви чоловік чи жінка, важите менше 60 або ж більше 100 кілограмів. На рівень сп'яніння впливає швидкість, з якою ви випили цю пляшку та що ви при цьому їли.
Крім того, кількість алкоголю у вашій крові буде достатньою, щоб не сідати за кермо як мінімум найближчі 5-6 годин після випитої пляшки.
Вино не таке вже й корисне (фото: freepik.com)
Найочевиднішим наслідком випитої пляшки стане порушення координації та несвоєчасна реакція.
Особливу увагу треба звернути людям, які страждають на цукровий діабет та серцево-судинні захворювання. Для таких людей ціла пляшка вина може виявитися останньою...
Бережіть себе та вживайте алкогольні напої відповідально!
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