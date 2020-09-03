"Червона зона" карантину зросла на десятки міст і районів: шукайте свої

В Україні змінилися правила карантину і ділення на зони. Сьогодні, 3 вересня, в список "червоної" зони були включені десятки міст і районів ,в яких погіршилася ситуація з коронавірусом.

Нові правила почнуть діяти вже з понеділка, 7 вересня. Сьогодні за рішенням Кабінету міністрів у червоній зоні опинилися такі адміністративно-територіальні одиниці:

Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський, Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

Дубно та Костопільський район Рівненської області;

Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області

Крім того, оновився список "помаранчевої" та "жовтої" зон карантину.

Помаранчева зона карантину (список міст і районів)

Жовта зона карантину (список міст і районів)

Інші міста і райони відносяться до "зеленій зоні" карантину, де діють найбільш м'які обмеження.

"Червона зона" карантину має найсуворіші правила. Тут заборонена робота громадського транспорту, закриті навчальні заклади, у тому числі дитячі сади і школи. Дозволена лише висадка пасажирів з транспорту, що курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

У "помаранчевій зоні" закриті місця розміщення людей - хостели, турбази і так далі (виняток - готелі). Також заборонена робота розважальних закладів, ресторанів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, дитячих таборів, а також проведення планових операцій. Масові заходи можна в кількості 1 людина на 20 квадратних метрів за участі не більше 100 осіб.

В "жовтій зоні" не можна відвідувати установи соцзахисту, де знаходяться літні люди, крім тих, які надають послуги кризового втручання.

Для "зеленої зони" діють обмеження, що стосуються перебування в громадських будівлях тільки в масках. Заходи проводяться тільки з розрахунком не більше 1 людини на 5 квадратних метрів. У кінотеатрах може бути не більше 50% заповнених місць, а пасажирів можна перевозити лише на сидячих місцях.

Нагадаємо, що 3 вересня в Україні підтвердили 2430 нових випадків коронавіруса. Всього в країні вже 128 228 випадків COVID-19. Одужали 58 817 осіб та 2710 померли.