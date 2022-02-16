Червона нитка на зап'ясті: як можна і не можна носити оберіг, щоб він дійсно захищав

Від чого захищає червона нитка

Вважається, що оберіг може захищати вас від негативної енергії, поганого впливу на ваше життя.

Також вона, імовірно, може виконувати бажання. Загадувати його потрібно в момент зав'язування.

Колись люди вважали, що такий захист може стати свого роду бар'єром для поганих людей.

На якій руці потрібно носити

Цікаво, що тут немає єдиної думки. Деякі вважають, що нитку потрібно пов'язувати на праву, деякі, що на ліву руку. Також є думка, що рука не має значення - нитка все одно буде вашим оберегом і талісманом.

Ще одні прикмети свідчать, що нитка на правій руці приверне успіх і благополуччя, а на лівій - зможе виліковувати деякі хвороби.

Що не можна робити з червоною ниткою

Вважається, що такий захист не можна дарувати. Його потрібно придбати самостійно, в іншому випадку він не буде мати будь-яку силу.

Щоб нитка виконувала роль талісмана, її необхідно купити в будь-якому священному місці виключно за чесно зароблені гроші.

Якщо під час зав'язування нитка порвалася, повторно надягати її не можна.

Як правильно зав'язати нитку