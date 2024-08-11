Важные секреты. Как хранить трикотаж, чтобы не испортить его

Трикотаж - это универсальная ткань, и она очень неприхотлива в хранении. Но даже трикотажные вещи благодаря неверному хранению можно испортить. Чего не нужно делать, чтобы ваши любимые кофточки и свитера не превратились в нечто вытянутое и бесформенное?
РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку советов, которые научат вас правильно относиться к вашим трикотажным вещам и сохранить их как новенькими.
Организуя процесс хранения кофточек, джемперов и платьев, не стоит надеяться, что вязаное полотно почти не мнется. Также не следует думать, что, сложив все эти мягкие вещи кучей в шкафу, вы сможете легко их вытащить и просто надеть. На такой одежде, особенно при длительном хранении, могут появиться заломы и неприятные складки, которые трудно устранить.
Еще одна изюминка трикотажного полотна: оно обладает способностью растягиваться. Поэтому не рекомендуется вешать трикотаж на плечики - высока вероятность деформации и провисание под собственным весом.
Современный трикотаж - это синтетические и натуральные волокна. Для моли нет разницы, есть меховое пальто или кофточку из шерсти. Длительное хранение должно включать средства с антимолевым эффектом, периодическое проветривание и проверку одежды.
Прислушайтесь к следующим рекомендациям, и ваши трикотажные вещи будут служить долго:
Длительное хранение требует подготовки. Вещи должны быть чистыми и хорошо высушенными, иначе трикотаж может приобрести затхлый запах, а в худшем случае - стать местом размножения плесени.
Перед хранением одежду из натурального трикотажа нужно хорошо проветрить в течение суток. Шерстяные изделия рекомендуется просушить на солнце: теплые лучи выведут лишнюю влагу и уничтожат личинки моли.
Не рекомендуется использовать вакуумные пакеты для тонкого тонкого трикотажа: волокна могут сильно помяться. Использование вакуумных пакетов для шерстяных изделий исключено: из-за отсутствия циркуляции воздуха изделие может утратить свою пушистость.
Трикотажную одежду удобно хранить в кофрах. Они могут быть жесткими (идеальный вариант для одежды с декором) или мягкими кофрами-чехлами. Не заполняйте коробки до отказа: одежда не должна быть спрессована.
Раньше мы уже писали, как вы портите свои вещи, когда неправильно их храните в шкафу.
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При написании материала использовались следующие источники: издания InStyle, Happy Organized Life, Woman and Home.