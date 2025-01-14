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Красивые украинские слова, которые прижились в других языках

Какие украинские слова можно услышать во многих языках мира (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинские слова используют во многих странах мира и там так же как мы употребляем иноязычные выражения, пользуются украинскими. Больше всего, конечно, заимствовали украинизмы в русский и польский языки.

Какие украинские слова используют в других языках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на"Еспресо".

Например, такие старинные слова, как бондарь, вареник, галушка, корж, кожух, хлопец, хлебороб, школяр - попали в русский язык еще в XIX веке.

Слова "пасека" (пчельник), "сирник" (творожник), "хлебороб" (хлебопашец), "стерня" (жнивье), "гречка" (гречиха) полностью вытеснили русские соответствия.

А слово "борщ" разошлось вообще по всему миру:

боршч - на белорусском

borsch - на итальянском

Borschtsch - на немецком

barszcz - на польском

борщ - на русском

borș - на румынском

Borscht - на французском

boršč - на чешском

borscs - на венгерском.

Из Украины по всему миру разбежалось слово "козак". Хотя о его происхождении до сих пор спорят.

Cossack - на английском

казак - на белорусском

Kosak - на немецком

Kozak - на польском

казак - на русском

cazac - на румынском

Cosaque - на французском

Cossack - на чешском

kozák - на венгерском

Украинизм "вареники" так же прочно укоренился как в словарях русского (английского, белорусского) языков, так и в кулинарной культуре этих народов.

Vareniks - на английском

варэники - на белорусском

вареники - на русском

Еще одно старинное слово существует теперь во многих языках - это название танца "гопак".

Hopak - на английском

гапак - на белорусском

Hopak - на испанском

Hopak - на итальянском

Hopak - на немецком

Hopak - на польском

Hopak - на румынском

гопак - на русском

Hopak - на французском

Hopak - на чешском

Hopak - на венгерском.

Слово "черешня" хорошо прижилось в славянских языках.

чарэшня - на белорусском

czeresnia (trzesnia) - на польском

черешня - на русском.

Известным стало и слово "гречка".

hreczka - на польском

грэчка - на белорусском

гречка - на русском

hrișcă - на румынском

Некоторые языковеды предполагают, что английское steppe является древним заимствованием из нашего ареала. В русском языке степ меняет род на женский.

Steppe - на английском

Стэп - на белорусском

Стер - на болгарском

Steppe - на немецком

Степь - на русском

Stepă - на румынском

Step - на словацком

Steppe - на французском

Stepa - на чешском

Sztyeppe - на венгерском

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