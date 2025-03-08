Красивые поздравления с 8 марта в картинках, прозе и стихах

8 марта - это день, когда весь мир восхищается очарованием, силой и добротой женщин. Это праздник нежности, весеннего пробуждения и тепла.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые поздравления с 8 марта в картинках, стихах и прозе.
В этот замечательный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, безграничного счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости!
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С праздником, с 8 Марта! Желаю, чтобы каждое утро начиналось с кофе, улыбки, букета цветов, радостных новостей, солнечных лучиков на лице, приятной неги; день радовал беззаботностью, новыми встречами, искренними людьми, красотой и радушием; вечер заканчивался счастливой усталостью, романтизмом и сладкими снами. Будь шикарной богиней и царицей мужских сердец!
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Поздравляю с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, улыбок, тепла и вдохновения. Пусть счастьем и любовью наполнится душа и сердце. Радуйтесь жизни и будьте дороги близким вам людям!
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Любимая, поздравляю тебя с праздником 8 Марта! Хочу пожелать тебе больше солнечных дней, чтобы все твои мечты сбывались, а поставленные цели осуществлялись налегке. Оставайся такой же прекрасной, милой, нежной и красивой. Я тебя люблю!
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Сердечно поздравляю с Международным женским днем! Желаю мирного неба, праздничного настроения, сюрпризов судьбы, проверенных друзей, постоянства в отношениях, искреннего счастья, любви, радостей жизни и моря позитива!
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В Международный женский день хочу пожелать отличного настроения, искренних пожеланий и добрых улыбок! Пусть весна подарит начало новых событий, которые будут радовать каждый день!
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Дорогая бабушка! В Международный женский день я желаю, чтобы ты всегда была жизнерадостной и чаще улыбалась! Пусть весна преподнесет тебе много тепла, добра и любви! Желаю тебе быть здоровой, полной сил и энергии, чтобы каждый день озарялся яркими событиями!
Привітання з 8 березня сестрі
Для сестрички, для своєї,
Я купити мав лілеї,
Але трохи не вгадав:
Мало грошенят зібрав.
Та сестру не розчарую,
Їй тюльпани подарую,
Я сестричку обіймаю,
З 8 березня вітаю!
Привітання з 8 березня для мами
Мамо!
Зі святом весняним
Я сердечно вітаю!
Довгих років, любові, веселощів
Від душі бажаю тобі!
Нехай розтануть всі напасті
І розвіються негаразди.
Я бажаю тільки щастя –
Нехай тебе не старять роки.
Щоб не залишали сили,
Щоб справи велися успішно,
Будь завжди такою гарною,
Усміхненою, ніжною!
Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь, як квітка весняна -
Ти така у нас одна!
Привітання з 8 березня бабусі
Люба бабусю, тебе я вітаю,
Радості, щастя, здоров'я бажаю!
Хай тобі сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаю тобі я сто років прожити,
Нехай тебе люблять онуки і діти.
Нехай тебе старість не квапить, минає
І серце твоє хай нещастя не крає.
Живи ти ще довго на світі оцім -
На радість онукам і дітям своїм.
***
Вітаю вас із святом славним,
Із першим подихом весни,
З букетом пролісків прекрасних,
З тріумфом сили і краси.
Бажаю я кохання в серці
У цей жіночий, світлий день.
Нехай відсипле доля щастя
Вам з сотню повних, гарних жмень.
Вам - прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов'ю.
Щастя! Радості! Здоров'я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у вас душа прекрасна,
Серце золоте!
***
На весняне жіноче свято
Признаюся тобі в любові.
Про це сказали слів багато,
Та сенс не тільки в цьому слові.
Ці найщиріші почуття
Прийми, кохана, як дарунок.
А ще - мій палкий поцілунок
Тож ось я твій - на все життя!
При написании материала были использованы источники: сайты HappyB, "Зернышко".