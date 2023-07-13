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"Лучший подарок". Олег Сенцов показал в свой день рождения малыша-сына (фото)

Фото: Олег Сенцов показал сына (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно получил контузию на фронте, 13 июля празднует свой день рождения. В этот праздник он показал своего маленького сына у него на руках.

Снимком бывший узник Кремля поделился на своей Facebook-странице.

Отметим, что 13 июля Сенцову исполнилось 47 лет. В свой день он представил украинцам на фото малыша-сына.

"Лучший подарок", - подписал он кадр.

Олег Сенцов в день рождения показал маленького сына (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Что известно о сыне Сенцова

Отметим, что в декабре 2022 года у Сенцова родился четвертый ребенок - сын Демьян. Сына ему подарила новая супруга, Вероника Вельч. Пара зарегистрировала брак летом 2022 года. Изначально Вероника с сыном были в США, но сейчас вернулись в Украину.

Отметим, что до 2016 года режиссер состоял в браке с женой Аллой. Причиной развода Сенцов назвал то, что Алла поддержала аннексию Крыма.

От первого брака у него двое детей: 20-летняя дочка Алина и 18-летний сын Владислав, у которого были диагностированы расстройства аутического спектра. Во время тюремного заключения в России, детьми занималась бабушка и мама. Но в 2020 году они переехали к отцу в Киев.

Еще одну дочку Олегу Сенцову родила журналистка Юлия Бабич - Эмма родилась 5 февраля 2021 года.

Как мы ранее сообщали, Олег Сенцов чуть не погиб во время наступления ВСУ.

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Олег Сенцов