Лучшие сорта сладкого перца для открытого грунта. Плодов столько, что будете продавать!

Какие сорта перца выбрать?

Огородник рекомендует выбирать не сортовые растения, а гибриды. Они специально созданы, чтобы давать высокую урожайность.

Яника F1

Этот гибрид имеет довольно крупные кусты и большие плоды конусообразной формы. Каждый перчик будет весить 160-170 грамм.

В стадии "технической" зрелости плоды зеленые с желтоватым оттенком, затем краснеют. Огородник не рекомендует держать плоды до покраснения, ведь куст отдает все силы вместо навязывания новых плодов.

KS 3115

Плоды крупные, кубовидной формы. Размер каждого перчика до 200 грамм. Завязи дает многое на каждом кусте. Идеально перчики отходят для лечо, аджики и других заготовок.

Что такое гибриды?

Чтобы улучшить вкус, форму, стойкость к болезням, несколько сортов скрещивают между собой и получают гибрид.

Но если собрать семена с гибридных растений и посеять на следующий сезон - не факт, что получится вырастить растение с такими же характеристиками, как в прошлом году. Поэтому семена лучше покупать у производителя.

Гибриды 1-го поколения маркируются F1 - они наиболее урожайны. F2 - гибрид 2-го поколения, у них бывают не так сильно выражены лучшие сортовые качества, но все же они плодовиты.