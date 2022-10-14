Лучшие фильмы об УПА, которые нужно посмотреть каждому

"Червоный"

События проходят в ГУЛАГе в 1947 году. Двое украинцев Даниил Червоный и Виктор Гуров попали в лагерь и имеют кардинально отличные судьбы. Один - воин УПА из западной Украины, а второй - советский летчик с востока Украины.

Жестокий глава лагеря майор Абрамов хочет уничтожить всех "бандеровцев", поэтому Даниил возглавляет бунт в ГУЛАГе, который превращается в настоящее восстание. Узники понимают свои мизерные шансы на успех, однако они должны сделать хотя бы попытку.

Даниил находит в себе силы бороться с репрессиями и пытается вырваться на волю, подняв первое восстание в лагере.

"Непокоренный"

Сюжет разворачивается в 1950 году. В регионе Западной Украины продолжается вооруженная борьба непокоренных частей Украинской повстанческой армии. Она ведет бой на два фронта: против советских и немецких оккупационных властей.

Возглавляет армию легендарный Роман Шухевич, известный еще как Тарас Чупринка. Именно о судьбе этого командира снят остросюжетный фильм "Непокоренный".

Участникам сопротивления под руководством Шухевича приходится уходить в подполье и прятаться в Карпатах. Чем же придется пожертвовать Роману и его соратникам ради своих идеалов? Смотрите фильм, чтобы узнать.

"Живая"

События в киноленте происходят в конце 1940-х. Главная героиня, обладающая сверхъестественной способностью чувствовать опасность, оказывается в центре противостояния между украинскими повстанцами и советским Союзом.

Фильм "Живая" снят на реальных событиях из жизни связной УПА Анны Попович. Она была ранена, пыталась застрелиться и взорваться на гранате, чтобы не попасть в тиски НКВД. Два года ее допрашивали в советских застенках. А позже Анну приговорили к 10 годам лагерей в Мордовии.

Съемки фильма проходили в Горганах, где происходили реальные события из жизни Попович.

"Один в поле воин"

Сержант советской армии Роман Карпенюк служит в далекой и жестокой Сибири, куда его выслали вместе с родителями. Но за хорошую военную службу он получил отпуск, поэтому он приезжает домой к любимой Аничке.

Однако Аничка попала в руки уполномоченного НКВД. Поэтому перед Романом стоит почти невыполнимая миссия - найти и спасти невесту в течение трех дней.

"Белая птица с черным признаком"

События фильма происходят с 1937 по 1947 год на Буковине в поселке на реке Черемош. Сюжет изображает полную перипетий жизни сыновей Леся Звонаря: Петра, Ореста, Георгия и Богдана.

Голод 30-х годов и румынизация населения привели к повсеместному обнищанию населения. Чтобы выжить, Звонарь решает продать сыновей в батраки. В 1940 году территория переходит в СССР, солдаты убирают пограничный столб.

Начало войны разделяет братьев, они оказываются по разные стороны баррикад: Петр служит в Красной Армии, а Орест примкнул к УПА-ОУН(б). Георгий же остался в стороне.

Вернутся ли все ребята живыми и сможет ли воссоединиться семья Звонарей? Чтобы найти ответ на вопрос, смотрите "Белая птица с черным признаком".