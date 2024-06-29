Лучшие фильмы на реальных событиях. 10 по-настоящему жутких историй, от которых стынет кровь

Многие любят пощекотать себе нервами фильмами ужасов. И если вы ищете что-то действительно жуткое, обратите внимание на киноленты, основанные на реальных событиях.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 10 фильмов, среди которых вы найдете что-то для вечернего просмотра.

"Заклятие"

Фильм вышел в 2013 году. Он был снят по мотивам историй об Эде и Лоррейн Уорренов, которые были американскими исследователями паранормальных явлений. Известно, что актеры даже ездили в город, где жили искатели привидений. А Лоррейн Уоррен даже потом приглашали на съемочную площадку.

"Зодиак"

Снятую в 2007 году ленту срежиссировал Дэвид Финчер. Жуткая история о маньяке создана на основных документальных книгах Роберта Грейсмита, в которой он описал жизнь серийного убийцы.

"Техасская резня бензопилой"

О маньяке Эде Гейне сняли немало фильмов, но эта франшиза получилась самой жуткой. Конечно, сюжет только основан на истории об убийце, ведь авторы добавили больше ужасающих подробностей.

"Кошмар на улице Вязов"

Существует несколько версий появления сюжета. Автор истории об убийце мог "подсмотреть" его в вырезке из газеты, где рассказывалось о мужчинах, которым снились ужасные сны, а затем им давали снотворное, и они умирали. Так или иначе, а лента действительно жуткая.

"Монстр"

Эту ленту создали на основе подлинной истории об Эйлин Уорнос из Флориды, которая была серийной убийцей. И от этого жуткие сцены действительно могут испугать. Ведь воспринимать фильм гораздо труднее, когда знаешь, что историю не просто придумали.

"Шесть демонов Эмили Роуз"

Фильм ужасов создан по мотивам истории об акте экзорцизма в 1976 году, когда умерла женщина по имени Аннелиза Михел, о которой писали книгу. От кадров, показанных в ленте, буквально стынет кровь.

"Алфавитный убийца"

Эта лента основана на убийствах маньяка "Алфавита", произошедших в США между 1971 и 1973 годами. Следователи находят совпадения в жестоких действиях мужчины, издевающегося над беззащитными детьми, и делают все, чтобы быстрее его найти.

"Мой друг Дамер"

Еще один фильм, в основу которого была заложена реальная история о маньяке. Дамер - жестокий убийца. И эта биографическая кинодрама показывает, каким он был в подростковом возрасте.

"Каннибал из Ротенбурга"

Арт-хаусный фильм покажет историю об ужасном убийстве, произошедшем с согласия жертвы. Эту ленту называют очень реалистичной и жуткой, поэтому ее точно не стоит смотреть тем, кто слишком близко воспринимает сюжет кинокартин.

"Все лучшее"

Сюжет основан на реальной истории исчезновения супруги магната Роберта Дерста в 1982 году. Сначала вы увидите историю о богаче, который влюбляется в простую девушку. А потом вы будете поражены тем, каких демонов он в себе скрывал.