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8 остросюжетных сериалов для тех, кто устал от "Секса в большом городе" и "Отчаянных домохозяек"

Понедельник 17 июня 2024 18:21
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8 остросюжетных сериалов для тех, кто устал от "Секса в большом городе" и "Отчаянных домохозяек" Интересные сериалы, похожие на "Отчаянных домохозяек" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сериалы, такие как "Друзья", "Секс в большом городе", "Отчаянные домохозяйки" и другие очень интересные, но вряд ли кому-то не надоест смотреть одно и то же. Уже вышло немало многосерийных драм и комедий с очень острыми и небанальными сюжетами, которые понравятся и женщинам, и мужчинам.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 8 интересных сериалов, которые стоит посмотреть вечером.

"Рассказ служанки"

Многие слышали об этой экранизации известного романа. История о женщине, которой приходится жить в мире, где ее полностью лишили всех прав, будет держать вас в напряжении до последнего эпизода. К тому же сериал получил 5 сезонов и они уже вышли, поэтому можно смотреть сразу и очень много.

"Большая маленькая ложь"

Интересный сериал из Николь Кидман и Риз Уизерспун не только поразит удачно подобранным "кастом" актеров. Сюжет может ошарашить, неожиданных событий будет очень много. И вы не сможете оторваться, пока не узнаете, чем кончилась эта история.

"Хорошие девочки" (Good Girls)

Вас ждет история об обычных женщинах, которые живут в маленьком городке и устали от нищеты. И однажды все меняется. Смотрите, как домохозяйки превращаются в преступниц, сюжет точно нельзя назвать банальным.

"Всюду тлеют пожары"

Мини-сериал с Риз Уизерспун отлично подойдет для тех, кто хочет с головой погрузиться в интересный сюжет, который не растягивают на много сезонов. Успешная женщина встречает художницу, и эта встреча становится началом ужасных приключений.

"Девять идеальных незнакомцев"

Еще один сериал с Николь Кидман, который перенесет вас в очень странную компанию разных людей. Каждый из них что-то скрывает, у каждого есть свои проблемы. И главная героиня, которая должна помочь им во всем разобраться, ошарашит всех.

"Белый лотос"

Сериал идеально подойдет для жаркого лета. Невероятные пейзажи и интересный сюжет, который трудно разгадать до последней серии. Интриги, секреты, измены и преступления - вы не сможете оторваться.

"Палм-Рояль"

Новая драма уже успела покорить зрителей. История о женщине, мечтающей о роскоши, славе и признании, перенесет вас в прошлое. А Рикки Мартин, которую сыграл одну из ролей, станет настоящим украшением этого сериала.

"Почему женщины убивают"

Конечно, современный топ остросюжетных сериалов для женщин трудно представить без этой истории. Каждый сезон расскажет о разной эпохе и разных женщинах. И мотивы для убийства у них тоже разные, что делает сериал невероятно интересным.

К слову, недавно мы называли 7 жутких сериалов о постапокалипсисе, от которых не оторваться до последнего эпизода.

Кроме того, ранее стало известно, какие фильмы стоит посмотреть хотя бы раз в жизни.

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