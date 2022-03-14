Російські зірки, які підтримали вбивство Путіним українців: хто вони, і як їх можуть покарати

Деякі російські селебретіс з перших днів вторгнення Росії в Україну сказали Путіну "Так" не тільки мовчанням, а й висловивши підтримку у вбивстві мирних українців.

Хто вони, ці персони, які кричать "Ура" вбивству українських дітей - читайте нижче в матеріалі Lite .

Микола Басков

Солодкоголосий блондин, який чимало заробив гастролями по Україні зі своєю "Шарманкою", повністю підтримав дії Путіна на початку вторгнення. Він розмістив пост "Росія війни не починає. Росія їх закінчує".

Коля написав цілу історію зі словами" миротворча операція", "дефашизация" і так далі. Чи то гроші не пахнуть, чи то мозок так промитий? Складно сказати.

Ось той самий пост Баскова, пізніше видалений з його Instagram:

Олег Газманов

70-річний Олег висловив підтримку діям свого президента. Він упевнений, що Україну хочуть прийняти в НАТО, і тому "накачали" її зброєю і 30 років виховували в ненависті до Росії.

"З'явилася небезпека появи там ядерної зброї, яка при нацистах і неадекватному уряді, керованому з-за кордону, може бути застосована проти нас. Наш президент обіцяв, що не дасть повторити ситуацію перед великою вітчизняною війною - коли фашисти напали раптово, всупереч угодам і відразу отримали стратегічну перевагу. Добрими відносинами і законами, навіть офіційно прописаними на папері ворога не зупинити. Якщо бійка неминуча - бий першим!" - написав Газманов у своєму Instagram.

Тіна Канделакі

24 лютого 2022 року Тіна запропонувала шанувальникам через свої медійні канали думки такого змісту:

"Державність України дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті депутати одіозні Верховної Ради, політики України, які за 8 років не змогли Україну ніяк наблизити до громадянського миру, покинуть територію країни. В Україну, думаю, повернеться Янукович. Якраз операція почалася, чесно кажучи, рівно 8 років після Майдану пройшло 14-го року", - заявила вона.

Микита Михалков

Михалков заявив, що визнання Москвою так званих Донецької та Луганської "народних республік" було єдиним виходом з ситуації, що склалася. Діяч мистецтва також підтримав війну РФ проти України.

Він навіть записав спецвипуск програми для YouTube на цю тему.

Відносно всіх вище описаних осіб вже розпочато розслідування. Український суд дозволив затримати їх, щоб вони понесли кримінальну відповідальність у злочині проти нашого народу. Ці особи будуть оголошені в міжнародний розшук, тобто при спробі перетнути кордон РФ, їх чекає екстрадиція в Україну.

Дмитро Пєвцов

Актор заявив, що Путін вторгненням зупиняє війну і закликав своїх колег, діячів культури, перестати кричати "Ні війні".

"Товариші, ми обрали нашого президента. Можливо, ви, діячі культури не голосували за Путіна, але більшість у нашій країні обрали цього президента. Я глибоко переконаний, що він робить те, що зараз необхідно і потрібно. І ось ці крики "зупиніть війну"... Я вам відповім народ, президент саме цим займається. Він "зупиняє" війну, він "зупиняє геноцид на Донбасі", - сказав актор.

Варто відзначити, що крім згаданих вище артистів війну Росії проти України підтримали Григорій Лепс, Анна Семенович, Олег Газманов, Вікторія Дайнеко, Володимир Пресняков, Олександр Маршал, дует "Непара", група "Земляни", "Фабрика" і "Блєстящие".

Вони 8 березня взяли участь у концерті в Москві з гаслами "Vерим и ждем" і "МыZaМир". Зверніть увагу на літери V і Z в назвах.

Тим часом, станом на 14 березня, в Україні загинуло вже 90 дітей...