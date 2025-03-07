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Красота под грифом "Секретно": MAKEUP запускает бьюти-миссию

Пятница 07 марта 2025 12:25 promo
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Красота под грифом "Секретно": MAKEUP запускает бьюти-миссию Фото: MAKEUP запускает бьюти-миссию (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

Этой весной бьюти-шопинг интригует. MAKEUP запускает увлекательную миссию, где каждый шаг – стильный вызов, а результат – безупречный образ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

Главная задача – попасть на секретную страницу на MAKEUP и получить доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям от брендов.

"Весна – время для обновлений во всех смыслах. Во внешности, в знаниях, в привычках. Поэтому в этом месяце нам хочется всех вдохновлять раскрывать новые для себя тайны красоты. Мы решили порадовать не только сезонными бьюти-новинками и акциями, но и интересными историями и секретами, стоящими за известными брендами и их продуктами. Красота не имеет границ и мы хотим вдохновить творить еще больше ее вместе. В рамках кампании предлагаем всем желающим делиться своими собственными открытиями о бьюти-мире в нашем дружественном MAKEUP Club и получить приятные подарки взамен", – говорится в сообщении компании.

Красота под грифом &quot;Секретно&quot;: MAKEUP запускает бьюти-миссию

А для тех, кто поделится интересной тайной любимого бьюти-бренда в MAKEUP Club, будет ждать дополнительный сюрприз.

  • Пункт назначения: главный штаб красоты - makeup.ua
  • Продолжительность миссии: с 27.02 по 10.03

Разгадай главные бьюти-тайны сезона!

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