Красота под грифом "Секретно": MAKEUP запускает бьюти-миссию

Главная задача – попасть на секретную страницу на MAKEUP и получить доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям от брендов.

"Весна – время для обновлений во всех смыслах. Во внешности, в знаниях, в привычках. Поэтому в этом месяце нам хочется всех вдохновлять раскрывать новые для себя тайны красоты. Мы решили порадовать не только сезонными бьюти-новинками и акциями, но и интересными историями и секретами, стоящими за известными брендами и их продуктами. Красота не имеет границ и мы хотим вдохновить творить еще больше ее вместе. В рамках кампании предлагаем всем желающим делиться своими собственными открытиями о бьюти-мире в нашем дружественном MAKEUP Club и получить приятные подарки взамен", – говорится в сообщении компании.

А для тех, кто поделится интересной тайной любимого бьюти-бренда в MAKEUP Club, будет ждать дополнительный сюрприз.

Пункт назначения: главный штаб красоты - makeup.ua

Продолжительность миссии: с 27.02 по 10.03

Разгадай главные бьюти-тайны сезона!