У Костянтинівці "копи" вкрали смітник і потрапили на відео

У Костянтинівці правоохоронці умикнули урну для сміття на автомийці, де чистили службовий автомобіль від бруду. Дії співробітників управління поліції охорони зняла камера відеоспостереження.

Кадри з незвичайним злочином швидко розлетілися в інтернеті.

Як видно на ролику, "копи", після миття машини стали протирати транспорт ганчірками. У певний момент один з правоохоронців, озирнувшись, взяв смітник поруч і поклав на заднє сидіння в салон авто.

Напарник "збирача урн" на це ніяк не відреагував.

Після обидва співробітники поліції охорони спокійно продовжили чистку авто.

Відео: у Костянтинівці співробітники поліції вкрали смітник на автомийці

Реакція мережі

"Мусора вкрали мусорку. Ідеальний злочин", - іронізує на випадок журналіст Сергій Гришин у своєму Facebook.

Так, інцидент з крадіжкою смітника розсмішив користувачів мережі та викликав масу саркастичних коментарів.