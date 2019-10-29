У Краматорську в лікарню привезли немовля з травмою черепа

У Краматорську Донецької області, до лікарні доправили дев'ятимісячну дівчинку з підозрою на гостре респіраторне захворювання. При огляді лікарі виявили у дівчинки травму голови. Після діагностики з'ясувалося, що у дівчинки перелом основи черепа. Лікарі негайно повідомили про це в поліцію.

Як повідомляє видання УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах, в лікарню дитину привезла рідна мати. За попередніми даними, 34-річна мама напередодні звернення їздила з донькою на кілька днів у гості до своєї подруги. Після повернення у дівчинки піднялася температура і це стало приводом для звернення до медиків.

Крім того, з'ясувалося, що мати дитини стоїть на обліку в психіатричній лікарні. Поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати, яким чином дитина могла отримати таку важку травму черепа.

Раніше ми повідомляли про кричущий випадок, який стався в Рівному. Молода мати закрила новонародженого малюка в кімнаті гуртожитку і зникла. Крик дитини почули сусіди, які викликали поліцію і швидку допомогу. У хлопчика, якому було близько місяця, виявили двосторонню пневмонію, закриту черепно-мозкову травму та перелом кісток основи черепа.