"Кракен" близко: украинцам рассказали, как спастись от агрессивного штамма COVID-19

В мире новый штамм коронавируса "Кракен" уже активно бурлит, однако в Украину добрался только недавно. Несмотря на то, что официально зафиксировали только один случай заражения, о своем здоровье следует тщательно позаботиться.
Как уберечься от нового вируса, рассказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в интервью ТСН.
Сергей Чумак говорит, что правила сохранения здоровья остались неизменными, поскольку именно они наиболее действенны.
Первое, что нужно сделать, это вакцинироваться. Так организм сможет дать своевременный иммунный ответ в случае развития или появления вируса.
"Также советую сохранять безопасную дистанцию в транспорте и общественных местах, регулярно мыть руки по возвращении домой, носить маску в транспорте и в местах большого скопления людей", - советует специалист.
Кроме того, следует ежедневно поддерживать свой иммунитет и насыщать организм витаминами и микроэлементами.
На этой неделе в Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Произошло это в Сумской области. Известно, что этот человек не проходил курс вакцинации, потому предполагают, что это и есть вероятная причина.
По словам Чумака, в Киеве подобные случаи не фиксировали. Хотя образцов на проверку присылают много, все они принадлежат к штамму "Омикрон".
Симптомы нового штамма совершенно не отличаются от признаков заболевания "Омикроном". Среди них:
Семейный врач Михаил Цюрак говорит, что "Кракен" заразнее, чем "Омикрон".
"Этот вариант очень заразен из-за чрезвычайно высокой активности связывания вируса с клетками человека. Кракен научился обходить иммунитет после ранее перенесенного наковыда", - пишет он в своем Instagram.
По его словам, защиту от "Кракена" имеют только вакцинированные при наличии минимум одной бустерной дозы (если вакцинировались первыми 2 дозами более 6 месяцев назад).
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