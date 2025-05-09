Козловский, ВУЗВ и Pitbull: чем удивлял песенно-донатный конкурс "Нашебачення"

Как прошло мероприятие - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Группа Badstreet Boys, в состав которой входят Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и Слава Кедр, вместе с продюсерами Юрой Карагодиным и Сеньором Ежу, уже во второй раз реализовали проект "Нашебачення".

Этот музыкальный формат возник как попытка взглянуть на конкурсы по-новому, и на этот раз он получил еще большую огласку.

Легендарное возвращение Виталия Козловского с украиноязычной "Піна Коладою" стало прекрасным контрастом для выступления BRYKULETS, которое выглядело как боевая сцена по реслингу.

Как прошел песенно-донатный конкурс "Нашебачення-2025" (пресс-служба)

Песочная анимация перетекала в техно, а Дантес разделял сцену с Кисой Панком, в то время как Latexfauna создавала особую атмосферу с "Кияночкой".

Миша Крупин вместе с группой "Проклятий \*\*\*" шокировал публику треком "Пробачте мене мужики, за те що не був в АТО".

Дуэт Свищ и Добрыднева представил нежную песню "Happy End", а группа "Алиби" вместе с POSITIFF разорвали сцену с песней "Штольня".

Специальным гостем стал Pitbull, который прилетел на вертолете и зажег публику. Вечер завершился совместным выступлением Pianoboy и Moisei.

Как прошел песенно-донатный конкурс "Нашебачення-2025" (пресс-служба)

Кроме того, Badstreet Boys презентовали новый хит "Guy Richie", который обещали выпустить на платформах в ближайшее время и даже провели аукцион на розыгрыш части роялти.

Ведущими шоу стали Женя Янович, Дядя Жора и Даня Повар. Наибольшее впечатление оставила Екатерина Павленко из GO\_A, которая вместе с "Хамерман уничтожает вирусы" исполнила рок-версию "Dancing Lasha Tumbai" и стала триумфаторкой "НАШЕБАЧЕННЯ-2". За свою победу она получила шанс выступить на сцене в Желтых Водах.

Как прошел песенно-донатный конкурс "Нашебачення-2025" (пресс-служба)

В результате события удалось собрать более 5 миллионов гривен на помощь ВСУ.

"Мы обожаем приколы, креативить, донатить и братьев Борисенко. Поэтому возникновение "Нашебачення" было вопросом времени. Мы создали пространство, где можно помогать в фановый и действенный способ, через юмор, музыку и невероятные форматы идти к важной цели", - прокомментировали ребята из Badstreet Boys.