Козловский умилил новыми фото с крошечным сыном Оскаром

Артист рассказал о партнерских родах

Так, певец признался, что у него были сомнения, присутствовать ли рядом с женой в этот волнующий для его семьи момент.

Однако сейчас он понимает, что сделал правильное решение.

"И всех, кто стоит перед таким выбором и сомневается, хочу убедить - не сомневайтесь! Я собственными глазами видел, как на свет появляется мой сыночек. Я первым взял его на руки, перерезал пуповину. Никогда не забуду этот звук и волнение из-за того, что отрезаю его от чего-то живого...", - поделился эмоциями Виталий.

Виталий Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Это огромная поддержка для жены в такой эмоциональный и непростой момент, это то, что делает доверие еще больше, а отношения и уважение друг к другу еще крепче. Это новое ощущение ответственности: за своего ребенка, за семью и за самого себя, потому что отныне ты становишься главной опорой для своих", - добавил он.

Также Козловский рассказал, что после родов они с любимой Юлией поспали несколько часов. Эти первые ощущения после пробуждения, говорит он, никогда не забудет.

"На мгновение показалось, что такого счастья не может быть, что мне приснилось. Я подбегаю к детской кроватке, вижу малого и окончательно осознаю - это не сон! Мы стали родителями!", - поделился исполнитель.

Виталий Козловский с сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Напомним, дату рождения первенца артист не раскрывал. Но он рассказал, что тогда был дома с любимой.

Она почувствовала, что начинает рожать, и сказала ему об этом. Сам Козловский тогда принимал снотворные, но быстро принял холодный душ и "проснулся".