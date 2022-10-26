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"Каждой твари по паре": Ани Лорак обратилась к Каминской и та отреагировала

Ани Лорак и Слава Каминская (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выпустила новую песню "Божевільна". За этот трек певицу публично похвалила предательница Ани Лорак, которая живет в России и ни разу не выступила против войны.

В своем Instagram Каролина поздравила "Бабуславку" (babaslavka - никнейм Каминской в социальной сети) с премьерой и поставила смайлик с поцелуем.

Скриншот сообщения Ани Лорак

Интересно, что Слава сделала репост сториз своей коллеги по цеху. Кроме того, написала комментарий, в котором процитировала трендовую песню украинского исполнителя thekomakoma.

"Сонечко нас любе просто так, сонечко любе правду і не любе брехні", - написала Каминская.

Этот комментарий, на самом деле, мог бы восприняться неоднозначно, если бы в конце певица не поставила смайлик-сердечко.

Скриншот сообщения Славы Каминской

Зачем Слава реагировала на сториз артистки, которая поддерживает Путина и убийство мирных украинцев российскими военными, остается загадкой…

Добавим, что песня, которая так понравилась Ани Лорак, вышла 26 октября. И ее, к слову, можно почему-то спокойно купить на "Яндекс Музыка", профинансировав в том числе военный сектор РФ…

Скриншот

"Я божевільна, как и все мы! Мир жесток, как оказалось! Мы были к этому готовы? Нет! Есть отношения, есть расстояния, и расставание за расставанием. Есть охотницы за "богатой" жизнью и расстояние между семьей, которую многие берегли и пытаются сберечь. Но каждой твари по паре, каждый охотник находит свою дичь", - комментирует трек Каминская.

Отметим, что Каминская в сентябре выпустила песню "Додому", которая "отражает чувства каждой украинки, вынужденной покинуть родной дом, спасая и защищая своих детей от войны".

Строки трека "родились прямо в машине - по дороге, убегая от войны". А в видеоклипе впервые снялись дети певицы.

Ранее Каминская жаловалась на жизнь в Европе и заявляла, что "украинцев здесь не любят".

Также недавно Ани Лорак в Европе отменили все концерты. Произошло это благодаря протестам украинских беженцев.

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Ани ЛоракСлава Каминская