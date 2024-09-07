Каждому человеку нужно не менее 7 друзей: почему именно столько и какими они должны быть

Дружеские отношения очень важны для нашего ментального здоровья, и это подтверждают многие исследования. Однако полагаться на одного или двух друзей в жизни, которые удовлетворяли бы все наши потребности - несправедливо.

Была выведена формула "7 друзей", позволяющая сбалансировать круг общения и иметь близких друзей, играющих разные роли в нашей жизни. Если у вас есть такие друзья - вы счастливый человек.

Друг, которого вы знаете с детства

Это тот человек, с которым вы всегда чувствуете себя как дома, потому что вы знакомы всю жизнь. Может быть, вы были соседями или ваши родители дружили. Ваша длинная общая история дает вам ощущение абсолютного комфорта.

Друг, который всегда рассмешит

Такой человек может вас рассмешить в любой ситуации, он всегда готов поразвлечься, и это к нему вы обратитесь прежде всего, когда вам захочется посмеяться, хорошо провести время и почувствовать себя свободным.

Друг, с которым вы давно не виделись…

…и ваши отношения не изменятся. Вы можете жить в разных странах или вести совершенно разный образ жизни. Но всякий раз, когда вы созваниваетесь или видитесь, то, кажется, что вы разошлись только вчера.

Друг, которому можно рассказать все

Этот человек становится хранителем всех ваших секретов. И даже зная все ваши потаенные тайны, он принимает вас таким, каким вы есть, никогда не стыдит и точно никому ничего не рассказывает.

Друг, который близок, как брат или сестра

Он знает вашу семью и, когда приходит в гости, может спокойно открыть холодильник и взять оттуда что-нибудь, не спрашивая разрешения. Вы понимаете, что этот человек всегда будет рядом с вами.

Друг, без которого невозможно представить жизнь

Вы общаетесь с этим человеком каждый день и не можете подумать о том, чтобы скрыть от него что угодно. И вообще, мысль о том, что он может прекратить быть вашим другом, даже не приходит вам в голову.

Друг, который знает все о вашей личной жизни

Эта роль самая рискованная и сложная. Если кто-то в ущерб себе выслушивает все без исключения откровения об отношениях, это не самая лучшая ситуация, в которой на человека возлагается очень много эмоционального труда.

А если столько друзей нет?

На самом деле, некоторые близкие друзья могут выполнять сразу две, а то и три роли одновременно. И безгранично рады, что у них есть вы, а у вас – они. А некоторым такое количество друзей просто не нужно.

Кто-то не может быть другом самого такого количества людей - из-за напряженного графика, многих обязанностей, сложностей с доверием и отсутствия времени на развитие дружеских отношений.

Если вы чувствуете, что у вас нет друзей, то пробуйте что-то новое и уделяйте больше внимания своим увлечениям. Когда мы открыты миру, занимаемся любимым делом и делимся этим, будь то музыка, вязание или программирование, мы привлекаем в свою жизнь людей с похожими интересами, а это прекрасное начало для дружбы.

Следует еще обратить внимание на самого себя и стать человеком, с которым вы сами хотели бы подружиться. Старайтесь больше отдавать, чем брать, не нарушая при этом личные границы. Старайтесь того, чтобы после каждой встречи с вами люди становились только лучше.