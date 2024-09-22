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Двойняшки в каждой второй семье. Как выглядит село, которое называют украинской столицей близнецов

В селе Великая Копаня очень много близнецов (фото: Facebook-группа "ВЕЛИКА КОПАНЯ-СТОЛИЦЯ БЛИЗНЮКІВ")
Автор: Феликс Коркин

Село Великая Копаня, расположенное на Закарпатье, приобрело широкую славу как настоящая столица близнецов. Сколько здесь живет семей с близнецами и в чем местные жители видят причину такой странной аномалии - читайте в нашем тексте дальше.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и "близнецовом феномене" села Великая Копаня, вошедшем в книгу рекордов Украины.

История Великой Копани

Село Великая Копаня имеет богатейшую историю, которая уходит тысячелетий. На его территории археологи нашли следы древних поселений эпохи бронзы и раннего железа. Одним из самых интересных находок является славянское городище IX-XI веков, расположенное недалеко от Малой Копани.

История села, как и многих других закарпатских поселений, начиналась с усилий первых поселенцев, вырубавших леса для создания сельскохозяйственных земель. Вырубленный и выжженный участок назывался "копань", что впоследствии дало название деревне.

Первое письменное упоминание о Великой Копане датируется еще 1430 годом.

Село Великая Копаня (фото: Википедия)

Легенда об основании села

Одна из самых известных легенд об основании села рассказывает о царской дочери, которая ради любви к простому парню должна была собственноручно перекопать большую гору.

Несмотря на приказ царя не давать ей никаких инструментов, девушка смогла выполнить эту нелегкую задачу. В результате, на месте горы образовалась долина, где и возникло село, получившее название Великая Копаня в честь отважной девушки.

Въезд в село (фото: 24tv.ua)

Вода - источник близнецов

Одна из самых больших загадок этого села - чудодейственная вода из источника Чоргива, которую связывают с рождением большого количества близнецов.

Местные жители утверждают, что именно благодаря этой воде количество двойняшек в селе превышает все показатели по стране. Вода доставляется в каждый дом благодаря специальным накопительным бакам, установленным в горах.

Ученые также подтвердили этот феномен. Исследования показали, что в воде содержатся высокие концентрации цинка и селена - элементов, благоприятно влияющих на половую систему и стимулирующих деление клеток.

Эти минералы, вероятно, являются ключевыми факторами, способствующими частым рождением близнецов. Интересно, что не только люди испытывают влияние этой воды - даже коровы в Великой Копане часто рожают двойню.

Источник чудо-воды (фото: Mukachevo.net)

Школа и жизнь близнецов

В местной школе учителя сталкиваются с уникальными педагогическими вызовами из-за большого количества близнецов. Во избежание путаницы детей рассаживают за разные парты, а иногда используют специальные подсказки, чтобы различить учащихся.

Несмотря на внешнее сходство, близнецы обычно отличаются характерами и интересами: один может быть более спокойным и склонным к точным наукам, другой – энергичным и заинтересованным в гуманитарных предметах.

Село Великая Копаня остается уникальным местом, где история, легенды и научные исследования сочетаются, создавая неповторимый феномен близнецов.

"Парад" близнецов (фото: Depo.ua)

Признание в Книге рекордов Украины

В 2004 году Великая Копаня впервые попала в Книгу рекордов Украины как населенный пункт с большим количеством близнецов на душу населения. С того времени ежегодно в селе рождаются новые пары близнецов, что только подтверждает этот феномен.

Сейчас в селе на каждые 50 человек приходится одна пара близнецов, что является уникальным явлением всей страны. Жители села гордятся своим достижением и часто вспоминают случаи, когда женщины из других регионов приезжали в деревню за водой, чтобы иметь шанс родить близнецов.

Местные также рассказывают о многочисленных случаях, когда женщины, которые не могли забеременеть, после употребления воды из источника рожали не только детей, но и близнецов.

Подобные истории только подкрепляют веру жителей в чудодейственные свойства воды из Чоргива, что делает Великую Копаню настоящей жемчужиной Закарпатья.

Такие фото из Великой Копани можно встретить часто (фото: Радио Свобода)

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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Mukachevo.net, "Радио Свобода", Википедия.

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