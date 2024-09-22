Двойняшки в каждой второй семье. Как выглядит село, которое называют украинской столицей близнецов

История Великой Копани

Село Великая Копаня имеет богатейшую историю, которая уходит тысячелетий. На его территории археологи нашли следы древних поселений эпохи бронзы и раннего железа. Одним из самых интересных находок является славянское городище IX-XI веков, расположенное недалеко от Малой Копани.

История села, как и многих других закарпатских поселений, начиналась с усилий первых поселенцев, вырубавших леса для создания сельскохозяйственных земель. Вырубленный и выжженный участок назывался "копань", что впоследствии дало название деревне.

Первое письменное упоминание о Великой Копане датируется еще 1430 годом.

Село Великая Копаня (фото: Википедия)

Легенда об основании села

Одна из самых известных легенд об основании села рассказывает о царской дочери, которая ради любви к простому парню должна была собственноручно перекопать большую гору.

Несмотря на приказ царя не давать ей никаких инструментов, девушка смогла выполнить эту нелегкую задачу. В результате, на месте горы образовалась долина, где и возникло село, получившее название Великая Копаня в честь отважной девушки.

Въезд в село (фото: 24tv.ua)

Вода - источник близнецов

Одна из самых больших загадок этого села - чудодейственная вода из источника Чоргива, которую связывают с рождением большого количества близнецов.

Местные жители утверждают, что именно благодаря этой воде количество двойняшек в селе превышает все показатели по стране. Вода доставляется в каждый дом благодаря специальным накопительным бакам, установленным в горах.

Ученые также подтвердили этот феномен. Исследования показали, что в воде содержатся высокие концентрации цинка и селена - элементов, благоприятно влияющих на половую систему и стимулирующих деление клеток.

Эти минералы, вероятно, являются ключевыми факторами, способствующими частым рождением близнецов. Интересно, что не только люди испытывают влияние этой воды - даже коровы в Великой Копане часто рожают двойню.

Источник чудо-воды (фото: Mukachevo.net)

Школа и жизнь близнецов

В местной школе учителя сталкиваются с уникальными педагогическими вызовами из-за большого количества близнецов. Во избежание путаницы детей рассаживают за разные парты, а иногда используют специальные подсказки, чтобы различить учащихся.

Несмотря на внешнее сходство, близнецы обычно отличаются характерами и интересами: один может быть более спокойным и склонным к точным наукам, другой – энергичным и заинтересованным в гуманитарных предметах.

Село Великая Копаня остается уникальным местом, где история, легенды и научные исследования сочетаются, создавая неповторимый феномен близнецов.

"Парад" близнецов (фото: Depo.ua)

Признание в Книге рекордов Украины

В 2004 году Великая Копаня впервые попала в Книгу рекордов Украины как населенный пункт с большим количеством близнецов на душу населения. С того времени ежегодно в селе рождаются новые пары близнецов, что только подтверждает этот феномен.

Сейчас в селе на каждые 50 человек приходится одна пара близнецов, что является уникальным явлением всей страны. Жители села гордятся своим достижением и часто вспоминают случаи, когда женщины из других регионов приезжали в деревню за водой, чтобы иметь шанс родить близнецов.

Местные также рассказывают о многочисленных случаях, когда женщины, которые не могли забеременеть, после употребления воды из источника рожали не только детей, но и близнецов.

Подобные истории только подкрепляют веру жителей в чудодейственные свойства воды из Чоргива, что делает Великую Копаню настоящей жемчужиной Закарпатья.

Такие фото из Великой Копани можно встретить часто (фото: Радио Свобода)