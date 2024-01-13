Украинские полярники показали тюленей, живущих в Антарктике: невероятные фото

Тюлень-крылеид

Полярники говорят, что если вы видите тюленя, который "чилить" на льдине, то вероятно, это крилеид. Он обожает путешествовать по океану на кусках льда, куда выпрыгивает очень виртуозно.

На суше он не любит отдыхать вообще. Питается в основном крилем и имеет для этого специальные зубы - в форме расчесок.

Сейчас это самый массовый вид антарктических тюленей и, возможно, даже самый многочисленный из диких видов хищных животных в мире. Количество оценивается от 10 до 40 миллионов.

Это связано с тем, что они обладают огромным запасом пищи. Однако эти тюлени являются добычей для своих же родственников морских леопардов.

Тюлень-крылеид (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Тюлень ведделла

В начале антарктической весны эти тюлени рожают малышей вблизи станции "академик Вернадский". Самка приводит одного щенка, который очень быстро вырастает на питательном (54% жира) мамином молоке.

Тюлень ведделла (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Взрослые ведделлы

Они любят лакомиться антарктическими рыбками и кальмарами.

Охотятся они преимущественно ночью, под ледом, а в день вылеживаются на берегах каменистых островов, часто на снегу.

Такие животные могут задерживать дыхание и оставаться под водой около полутора часов подряд, ныряя на глубину более 600 метров.

Зимой, когда образуется сплошной ледяной покров, вынуждены поддерживать проруби для ныряния, прогрызая лед зубами.

Однако в результате этого их зубы очень быстро стираются, поэтому тюлени живут не долго.

Взрослые ведделлы (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Морской леопард

Это самый хищный тюлень Антарктики, питающийся как крилем, так и птицами и другими тюленями.

Леопард путешествует поближе к поверхности и может прятаться в волнах прибоя или под берегом.

Когда леопарды сыты, то лениво отдыхают на льду и даже могут не реагировать на проходящих мимо птиц.

Тюлень обладает большой природной активностью. Если другие жители Антарктики уходят от контакта с людьми, то леопарды наоборот заинтересованно пытаются их исследовать. Они могут преследовать лодки полярников и пробовать их прокусить.

Морской леопард (фото: facebook.com/AntarcticCenter)