Какой была идеальная женщина в СССР и почему эти стереотипы нам до сих пор навязывают

Каким был образ идеальной женщины во время СССР

Советские власти традиционно контролировали все сферы жизни, поэтому даже роль женщины в обществе регламентировалась. Идеальный образ предполагал, что женщина является хорошей мамой и женой, она трудолюбива и трудится на благо государства.

Культивировался образ "хранительницы домашнего очага". С детства девочкам закладывали в голову, что главное удачно выйти замуж. А вот тех женщин, которые не находили себе пару в жизни, всячески упрекали. Их считали чуть ли не бракованными.

Еще одним важным требованием к женщинам того времени было - все должны работать на тоталитарный режим. Поэтому часто популяризировался образ женщины, трудящейся по профессии, которую раньше считали "мужской".

Хорошая жена и мама, домохозяйка или работница-ударница

Важнейшей обязанностью женщины по тогдашним меркам был уход за детьми и мужем. Она должна была им угождать во всем. При этом уметь не только хорошо готовить, заботиться о чистоте в доме, но еще и разбираться в лечении. В журналах и газетах даже запускали специальные рубрики "Кабинет здоровья", где давали необходимые советы.

Конечно, такие базовые знания очень полезны и это прекрасно, когда женщина знает, как оказать первую медицинскую помощь. Но иногда это переходило разумные границы и люди занимались самолечением.

Также советская женщина должна была читать педагогические труды академиков, чтобы правильно воспитывать ребенка. С малых лет девочек приучали быть хорошей хозяйкой, любить спорт, танцы и искусства и т.д.

Кстати, по одной из теорий, школьная форма времен СССР иллюстрировала роли гендеров в обществе - белые передники у девочек были аналогами формы домработниц, а вот форма для мальчиков - прототип рабочей спецовки.

Так сказать, с детства приучали - женщины с передниками на кухне, мужчины - на заводах. Но вот даже если женщина трудилась на производстве, это не снимало с нее обязанностей быть хорошей домохозяйкой во внерабочее время.

Советские женщины (скриншот)

Женщина также должна была быть хорошим другом для своего мужа и поддерживать наравне с ним интеллектуальные разговоры. Поэтому часто в изданиях типа "Хозяюшка" публиковали материалы о технике и автомобилях, о том как ремонтировать их и т. д.

Ценились также женщины, которые занимались спортом, интересовались литературой, искусством и умели хорошо ухаживать за своей внешностью. В общем, придерживались принципа, совпадающего с известной фразой из советского кинофильма - "Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица".

Косметические процедуры часто делали дома, подражали стильным прическам и маникюрам из модных журналов. Также в тогдашней прессе часто печатали выкройки или схемы вышивок.

Журнал "Радянська жінка" выходил с 1946 года, тираж в 1973 году составлял 1,7 млн экземпляров (скриншот)

Домохозяйка - профессия на законодательном уровне

Профессия "домохозяйка" была утверждена на законодательном уровне. Президиум Верховного Совета СССР в 1961 году принял указ "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни".

Согласно указу, люди, не работавшие более четырех месяцев в году, привлекались к уголовной ответственности. Не работать могли только домохозяйки, имеющие детей.

А вот незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали к ответственности. То есть советское общество различало тип домохозяйки и тип женщины-бездельника.

Классическая советская домохозяйка (скриншот)

Как мы уже упоминали, советскую домохозяйку постоянно "прокачивали" новыми умениями благодаря профильным журналам и газетам. Но вместе с тем такие женщины были модными, ведь в каждом номере им подавали подсказки как шить одежду, как ее украсить, как сделать украшения для нового платья и т. д.

Однако, беда в том, что эти гендерные стереотипы и подходы к жизни глубоко засели в головах людей, которые застали СССР, и они часто передают такую модель поведения молодому поколению. Но мир изменился, равно как и правила жизни в нем.