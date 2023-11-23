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Исследователь истории сказал, с каким известным политиком можна сравнить Зеленского

С какой исторической фигурой сравнивают Зеленского (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Владимир Зеленский однозначно вошел в историю Украины, ведь его президентство пришлось на трудные времена и испытания нашей страны.

А о том, с какой исторической фигурой сравнивают нынешнего президента, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интервью одного из популяризаторов истории в украинском пространстве и автора исторических проектов Акима Галимова на YouTube-канале "Дивись".

С какой исторической фигурой сравнивают Зеленского

Почему-то всегда люди, особенно те, которые имеют власть, подпадают под сравнение с другими лидерами, которые когда-то сильное влияние на государство. Нынешний президент Украины не стал исключением, ведь его тоже сравнивают с известной фигурой из истории нашего народа.

Так, в программе "Дивись" гостем стал Аким Галимов, который досконально знает историю Украины, поскольку он является ведущим и автором историко-документального шоу "Реальная история" и ответил, с кем можно сравнить Владимира в нынешних условиях.

"Мне кажется, мы не можем проводить таких прямых параллелей с кем-то конкретно, потому что все в совершенно разных условиях, ситуации разные. Но мне кажется, что в определенной степени можно говорить о Петлюре - уровень вызовов, он примерно схож, то есть, на кону стоит все", - сказал Аким. 

Симон Петлюра (фото: Центральный государственный архив высших органов власти и управления)

Также журналист добавил, что мы либо проигрываем и не будем существовать как государство, либо не проигрываем и соответственно на Владимира, как на лидера падает понимание ответственности. Конечно, она коллегиальная, у нас большой штаб, военные. Однако мы такая нация, что любим говорить: "Вот, конкретный человек, отвечающий за все".

"И я думаю, что он, как и Петлюра тогда, чувствует эту ответственность и в этом их ситуации подобны. Я не готов говорить, похожи ли они по методам управления, или оценке действий, но ситуативно, мне кажется, что их ситуации подобны. Хотя в конце концов - наша ситуация возможно даже лучше, во-первых, не надо убеждать украинцев, что Россия это враг. Во-вторых, у нас есть поддержка наших партнеров, которая устойчива и, скорее всего, будет долгосрочной", - дополнил свой ответ Галимов.

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Владимир Зеленскийистория Украины