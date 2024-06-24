Какой была звезда "Бриджертонов" до сериала: будто другой человек (фото)

Никола Кохлан, ставшая звездой нового сезона "Бриджертонов" и раскрывшаяся как невероятно чувственная актриса, в прошлом была совсем другой. Конечно, это легко заметить даже в первом или втором сезоне сериала, но еще большую разницу вы увидите, когда узнаете, какой она была до популярности.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядела Кохлан еще несколько лет назад.
Мало кто знает, но актрисе 37 лет. В сериале она играет юную Пенелопу, скрывающую свои настоящие чувства и раскрывающую чужие тайны под маской Леди Уисслдаун.
Как менялась Пенелопа в сериале "Бриджертоны" (скриншоты)
В обычной жизни Никола, конечно же, не носит бальные платья, корсеты и парик. На самом деле она блондинка. И акатриса выбирает стильные "луки", которые подчеркивают ее формы и изысканный вкус.
Никола Кохлан сейчас (фото: instagram.com/nicolacoughlan)
Впрочем, Кохлан не всегда была такой. Еще несколько лет назад, до начала "Бриджертонов", актриса будто стыдилась камеры. Она уже снималась в сериалах, но тогда не могла похвастаться яркими "луками" и стильными прически.
Никола носила каре и выбирала одежду, которая скрывала ее фигуру. Она постепенно стала меняться, когда примеряла на себя роль Пенелопы.
Более того, до сериала, который покорил зрителей со всего мира, Кохлан нечасто делала фото. Она редко делилась селфи или кадрами своей жизни, при этом не делала профессиональные фотосессии.
В этой девочке трудно узнать уверенную в себе стильную звезду, которой Никола стала сейчас. И эти изменения точно к лучшему, ведь актриса получила шанс для стремительного взлета к славе.
Кохлан в прошлом (фото: instagram.com/nicolacoughlan)
К слову, недавно звезда сериала "Бриджертоны" стала новым лицом бренда Кардашьян.
Кроме этого, раньше мы рассказывали, как сделать прическу Пенелопы из "Бриджертонов".
Во время написания материала были использованы источники: Instagram Кохлан, Википедия.