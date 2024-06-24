Какой была звезда "Бриджертонов" до сериала: будто другой человек (фото)

Пенелопа из "Бриджертонов" - как выглядит актриса в реальной жизни

Мало кто знает, но актрисе 37 лет. В сериале она играет юную Пенелопу, скрывающую свои настоящие чувства и раскрывающую чужие тайны под маской Леди Уисслдаун.

Как менялась Пенелопа в сериале "Бриджертоны" (скриншоты)

В обычной жизни Никола, конечно же, не носит бальные платья, корсеты и парик. На самом деле она блондинка. И акатриса выбирает стильные "луки", которые подчеркивают ее формы и изысканный вкус.

Никола Кохлан сейчас (фото: instagram.com/nicolacoughlan)

Какой была Кохлан в прошлом

Впрочем, Кохлан не всегда была такой. Еще несколько лет назад, до начала "Бриджертонов", актриса будто стыдилась камеры. Она уже снималась в сериалах, но тогда не могла похвастаться яркими "луками" и стильными прически.

Никола носила каре и выбирала одежду, которая скрывала ее фигуру. Она постепенно стала меняться, когда примеряла на себя роль Пенелопы.

Кохлан в начале съемок в "Бриджертонах" (фото: instagram.com/nicolacoughlan)

Более того, до сериала, который покорил зрителей со всего мира, Кохлан нечасто делала фото. Она редко делилась селфи или кадрами своей жизни, при этом не делала профессиональные фотосессии.

В этой девочке трудно узнать уверенную в себе стильную звезду, которой Никола стала сейчас. И эти изменения точно к лучшему, ведь актриса получила шанс для стремительного взлета к славе.

Кохлан в прошлом (фото: instagram.com/nicolacoughlan)