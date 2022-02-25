"Ковідну тисячу" відтепер можна витратити на допомогу українській армії: інструкція

"Не повірите! Але ми запускаємо оновлену послугу "Повернись живим": гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії", - говориться в повідомленні.

Як це зробити

Кошти можна переказати через Portmone - всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці єПідтримки.

Зробити це можна за посиланням тут.

Також переказати кошти через єПідтримку можна, якщо є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.

Скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку Дія.

Федоров наголосив, що наразі внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Зокрема, ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим". При цьому за одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік