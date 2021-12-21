"Ковидна тисяча" без "Дії" та банківських карт: коли українці зможуть отримати готівку

Чиновник відзначив високу активність українців, оскільки за першу добу функціонування програми "єПідтримка" понад 3,5 мільйона громадян зареєструвалися для участі в ній, щоб отримати "ковідну тисячу".

"Що важливо - ми зробимо так, щоб кожен громадянин України, який зробив повний курс вакцинації, мав можливість отримати цю тисячу гривень. Безумовно, ми робимо пріоритет на онлайн інструменти... але у всіх буде така можливість", - наголосив заступник голови ОПУ.

Так, навіть якщо у людей немає смартфона і банківської картки, то "ближче до кінця наступного року" для них будуть передбачені традиційні способи видачі тисячі гривень, сказав Шурма.

На цей момент банками-партнерами, які беруть участь у державній програмі, є Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Альфа-Банк, А-Банк і Укргазбанк. При цьому ще близько 10 фінустанов зараз функціонують в пілотному режимі.

Деякі банки вже почали виплачувати 1 тисячу клієнтам своїм коштом, не чекаючи старту програми (19 грудня). На сьогодні ними було виплачено близько 1,5 мільярда гривень.

Вже видно пріоритети, куди люди пускають свою "ковідну тисячу" (зараз вже було витрачено 100 мільйонів гривень): на першому місці стала покупка книг, а заклади культури і театри - на третьому.

"Програма буде і далі розвиватися. Вже було оголошено, що найближчим часом додадуть категорію, куди можна витратити гроші, це ліки для громадян у віці понад 60 років", - розповів Шурма.

Чиновник додав, що з часом до програми, яка діятиме рік, додадуть й інші категорії.

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