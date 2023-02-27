В костеле Святого Николая в Киеве открыли особый пункт обогрева (фото)

Помещение, где расположен пункт обогрева, располодено в подвальной части костела. Перед открытием священниками и прихожанами были проделаны ремонтные работы.

"Раньше эти помещения были влажными, а на стенах был грибок. Приход провел немало работ, чтобы построить такой важный центр", - рассказал епископ Киево-Житомирской епархии Виталий Кривицкий.

Священник также пожелал, чтобы этот пункт обогрева "вам не был нужен", с надеждой, что война РФ против Украины закончится и в пунктах-укрытиях и и пунктах обогрева у граждан уже не будет нужды.

В костеле Святого Николая в Киеве заработал пункт обогрева (фото: facebook.com/st.nicholas.kyiv)

"Спасибо всем, кто приобщился к тому, чтобы "Пункт Непокоренных" появился и стал символом того, что мы подчиняемся только Богу и не покоримся врагу, как на внешнем, так и на внутреннем фронте", - отметил епископ Кривицкий.

Так, пункт обогрева в киевском костеле Святого Николая функционирует не только как место, где можно согреться и зарядить телефоны и девайсы, но также в помещении можно укрыться от опасности вражеских обстелов.

Пункт в костеле работает каждый день с 14.00 до 18:00. Храм расположен в столице по ул. Большая Васильковская, 77.

В киевском костеле Святого Николая открыли "Пункт Непокоренных" (фото: facebook.com/st.nicholas.kyiv)

Костел Святого Николая был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле. Архитектором был знаменитый Владислав Городецким, автор Дома с химерами в Киеве. В 1936 году советская власть закрыла костел, и сооружение использовали как хозяйственное помещение вплоть до 1978 года, когда храм отдали Дому органной музыки, и после реставрации с 1981 года там проводят концерты органной и камерной музыки. Орган Reiger Kloss в костеле был единственным действующим органом во всей Европе.

Напомним, в результате пожара в костеле Святого Николая был уничтожен уникальный орган. По данным правоохранителей, пожар в костеле произошел из-за короткого замыкания в органе.

Ранее сообщалось, что на реставрацию костела Святого Николая в Киеве, где в сентябре 2021 года произошел серьезный пожар, украинцы пожертвовали около 16 млн гривен.