Торкнеться кожного: Укрзалізниця готує масштабні нововведення

Фото: Укрзалізниця (РБК-Україна)

Укрзалізниця суттєво розширить функціонал онлайн-сервісів для пасажирів і для тих, хто замовляє перевезення вантажу

Укрзалізниця у найближчий час збирається значно розширити вже наявний функціонал онлайн-сервісів, які створені для клієнтів української залізниці – для пасажирів і для тих, хто користується перевезеннями вантажу. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, пише прес-служба підприємства.

За словами Кравцова, вже у 2019 році клієнти зможуть замовити через інтернет групові перевезення пасажирів, зробити замовлення місця для людей з інвалідністю, а також замовити перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.

Крім цього, планується також запровадити так званий “лист очікування”, коли пасажир буде оперативно отримувати повідомлення про появу в продажу необхідних йому квитків. Це має зробити пошук квитків більш зручним процесом для пасажирів Укрзалізниці.

Нововведення торкнуться і тих, хто користується сектором вантажних перевезень Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця (РБК-Україна)

Так, в Укрзалізниці планують проведення реінжинірингу процесу планування вантажних перевезень, що в майбутньому дозволить перейти від системи місячного планування до нової системи управління замовленнями на період фрахтового року.

Очікується, що завдяки цьому нововведенню клієнти Укрзалізниці після впровадження змін зможуть самостійно керувати замовленнями та при цьому нести фінансову відповідальність.

Тим часом в Укрзалізниці розповіли, що у минулому 2018-му році близько половини від всієї кількості проданих квитків пасажири замовили саме через онлайн-сервіс компанії.

Купівля квитків на поїзд онлайн - зручна послуга, яка дозволяє не стояти довго в черзі, а замість цього вибрати квиток, не виходячи з дому. Очікується, що в майбутньому все більше українців будуть користуватися цією послугою і будуть все частіше купувати квиток в інтернеті, а не в касах.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця потрапила у гучний скандал через жахливий випадок різанини у поїзді "Харків-Херсон".

Також, як повідомлялося, Укрзалізниця попередила про обмеження руху поїздів до Перемишля. Також в підприємстві повідомили, кого саме торкнуться зміни.