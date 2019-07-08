Космонавт головного мозку: російська депутатка розгледіла з МКС "геноцид" на Донбасі (відео)

Депутатка від Держдуми РФ, космонавт Олена Сєрова розповіла на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ в Люксембурзі про те, що особисто бачила з космосу вибухи бомб ЗСУ на окупованих територіях українського Донбасу. Відео з неймовірними заявами опубліковано в мережі.

Також вона побачила неозброєним оком з борту МКС "справжній геноцид".

Виступаючи перед присутніми, російська депутатка запевнила, що все це "не голослівні звинувачення, це реальні факти".

"З борту Міжнародної космічної станції неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розміщення Збройних сил України. А в цей час там гинули беззбройні люди, жінки, старі та діти. Владі України не цікава безпека власного народу. Їй потрібен конфлікт. Нестабільність в Україні необхідна для того, щоб цькувати Росію, впроваджувати русофобські настрої, тим самим приховуючи власні військові злочини", - розповіла Сєрова.

Відео: twitter.com/belamovad

Безглузда розповідь Сєрової в ОБСЄ страшенно розсмішила мережу, і в коментарях до посту із цим фейком навели скрін із російської Вікіпедії - в інтернет-енциклопедії вже записали, що депутатка Держдуми є "єдиною на Землі людиною, здатною з борту МКС побачити запуск і удар ракет малої дальності на території України".

Скрін: wikipedia.org

Також пильна російська жінка-космонавт викликала у коментарях до відео справжню істерику.

Мозок від перевантажень при зльоті може опуститися в д*пу;

Вони повністю **анулись. Це вже навіть на голову не налазить.. Оруэл вже здається наївним есеїстом;

Я думав що приматів вже давно не відправляють у космос;

Приматів давно не відправляють, а от про інфузорії не йшлося;

Скрін коментарів

Космонавт головного мозку. Я їй в Інстаграмі задав просте питання, які досягнення в Російській Космонавтиці відбулися в Епоху Путіна? Знаєте, що вона відповіла? Крим - наш!

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Сєровій більше не наливати!

Все, кокс закінчився, пішла кислота...

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Як повідомлялося, раніше на ростТБ зганьбилися через Україну. Під час ефіру ведуча Ольга Скабєєва чомусь "офіційно" видалила з наших магазинів сіль.

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