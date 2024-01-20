"Космические животные". Стало известно, кого первым заселят на Луну и Марс

Каких животных первыми заселят на Луну и Марс

Животные могут помогать выполнять жизненно важные задачи: например, насекомые будут опылять растения, креветки и рыбу можно выращивать для еды, а крошечные "водяные медведи" могут "научить" людей противостоять радиации.

Ключевой вопрос состоит в пониженной гравитации. Сила притяжения Марса составляет примерно треть земной, а Луны - одну шестую земную. Можно создать среду обитания в соответствии с температурой, давлением и составом атмосферы, к которым привыкли земляне, но невозможно изменить силу тяжести.

По словам ученых, лучшим сценарием будет, если животные будут развиваться на Марсе и Луне, равно как и на Земле. Измененная гравитация может повлиять на развитие мышц и костей, поэтому животные на Марсе не смогут правильно стоять или ходить.

Ученые считают, что при таких условиях наилучшим вариантом для заселения являются мелкие животные - мыши и водные обитатели, насекомые, ракообразные.

Гравитация будет меньше влиять на рыб и водных животных. Согласно обзору журнала Frontiers in Astronomy and Space Sciences за 2021 год, рыбу можно будет использовать в пищу, тем более, что она производит меньше отходов, чем ее наземные "родственники". Уже сейчас исследуют целесообразность доставки рыбьей икры в космос для программного вывода.

В человеческих колониях на Луне и Марсе будут разводить животных (фото иллюстративный: Freepik)

Согласно отчету Университета Южной Австралии и Международного космического университета во Франции за 2020 год, насекомые также являются жизнеспособными космическими животными.

Сверчки (Acheta domesticus) является лучшим вариантом для заселения, поскольку они являются хорошим источником белка и их астронавты смогут использовать в пищу. Другие насекомые также могли бы опылять цветки, разрыхлять почву и служить резервным запасом пищи на случай неурожая.

Ракообразные и креветки также хороший вариант для заселения в космос.

Для колонизации Луны исследователи рассматривают тихоходные (Tactopoda), которых часто называют "водяными медведями". Они уже продемонстрировали способность выдерживать экстремальные условия, включая сильную жару, сильный холод, радиацию и космический вакуум. Предыдущие миссии показали, что эти крошечные создания остаются жизнеспособными после 12 дней пребывания в вакууме космоса. Сохраняется даже их способность размножаться.

Однако ученые подчеркивают, что пока до заселения животными Луны и Марса еще далеко, сейчас только изучается такая возможность.