Косметолог сказала, какую внешность мы подсознательно считаем красивой (видео)

Какую внешность мы подсознательно считаем красивой

По словам Анны, это красивое лицо в нашем подсознании - это совсем не типичное современное женское лицо с углами Джоли, треугольным подбородком, который многие делают сейчас.

Ведь именно такие черты лица многие женщины хотят иметь и обращаются за помощью к косметологам, даже не подозревая, что на подсознательном уровне мы воспринимаем совсем другой типаж.

"Подсознательно мы считаем привлекательными детские лица, то есть пухлые губки, мягкие щечки и чистая кожа - вызывают у нас много приятных эмоций. Детские черты нам напоминают о невиновности, беззаботности и радости. А это всегда ассоциируется с красотой", - рассказывает косметолог. .

Какую внешность мы подсознательно считаем красивой (фото: Freepik)

Также Анна говорит, что стоит помнить о том, что углы Джоли подходят только Анджелине Джоли.

Исходя из слов врача-косметолога, можно резюмировать, что в конце концов подсознательно нам нравится естественность, а не переделанные лица, которые хотят подогнать себя под современные стандарты, которые нам диктуют соцсети. Но это выбор каждого, ведь все мы воспринимаем этот мир и красоту под собственным углом.