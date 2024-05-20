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Косметолог сказала, какую внешность мы подсознательно считаем красивой (видео)

Какую внешность мы подсознательно считаем красивой (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Внешность - у каждого из нас очень индивидуальный, и правду говорят, что нет в этом мире некрасивых женщин, все мы по-своему красивы и привлекательны. Но у большинства людей есть определенная картинка красивой женщины в голове, а еще есть подсознание, которое решает, является ли этот человек для нас хорошим.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tik-Tok видео косметолога Анны Тарасенко.

Какую внешность мы подсознательно считаем красивой

По словам Анны, это красивое лицо в нашем подсознании - это совсем не типичное современное женское лицо с углами Джоли, треугольным подбородком, который многие делают сейчас.

Ведь именно такие черты лица многие женщины хотят иметь и обращаются за помощью к косметологам, даже не подозревая, что на подсознательном уровне мы воспринимаем совсем другой типаж.

"Подсознательно мы считаем привлекательными детские лица, то есть пухлые губки, мягкие щечки и чистая кожа - вызывают у нас много приятных эмоций. Детские черты нам напоминают о невиновности, беззаботности и радости. А это всегда ассоциируется с красотой", - рассказывает косметолог. .

Какую внешность мы подсознательно считаем красивой (фото: Freepik)

Также Анна говорит, что стоит помнить о том, что углы Джоли подходят только Анджелине Джоли.

Исходя из слов врача-косметолога, можно резюмировать, что в конце концов подсознательно нам нравится естественность, а не переделанные лица, которые хотят подогнать себя под современные стандарты, которые нам диктуют соцсети. Но это выбор каждого, ведь все мы воспринимаем этот мир и красоту под собственным углом.

@dr_tarasenko_anna Звичайно, є моменти, коли є сильний дефіцит обʼєму і для гормонізації зовншіності ми додаємо філлери Але тільки досвідчений спеціаліст зможе точно скзаати, чи потрібні вам ці процедури#косметика #варшава #косметолог #красота #уходзалицом Paint The Town Red (Instrumental) - Doja Cat

 

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Анджелина ДжолиКрасотаКосметология