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Косметолог сказала, когда на самом деле следует обращаться к эксперту

Когда действительно нужно обращаться к косметологу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Многие считают, что обратиться к косметологу можно только в определенном возрасте, но что об этом думает врач?

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост врача-косметолога Анны Тарасенко.

Когда все же нужно идти к косметологу?

"Есть ли тот самый возраст, когда УЖЕ ПОРА? Скажу так, точного возраста нет, стареть мы начинаем с 25-ти лет. Но у кого-то есть показания для процедур уже с 18", - говорит Анна.

⠀По словам косметолога, первое, что нужно сделать-подобрать качественный домашний уход. Это поможет поддерживать в коже постоянный уровень увлажненности и сохранит ее от пигментации.

"На первую консультацию по процедурам я бы советовала приходить после 18 лет, чтобы выбрать тактику работы с вашим типом старения, и решить с косметологом, когда начинать процедуры и какие именно делать", - объясняет врач-косметолог.

Когда действительно нужно обращаться к косметологу (фото: Freepik)

Начинаем мы почти всегда с профилактики:

  • пилинги (обновление кожи, осветление, сияние)
  • биоревитализаторы и мезотерапия (укрепляем связки, увлажняем кожу) ботулинотерапия (профилактика появления мимических морщин)
  • возможно подключение аппаратных методик (по потребности и показам).

Когда вы обращаетесь к врачу уже после 35-40, то мы уже начинаем работать более активно с имеющимися признаками старения и профилактики. Уход также становится более активным, подключаем ретинол, пептиды, витамин С.

"Самым важным является то, что мы работаем с целостным организмом, и важно поддерживать здоровье правильным питанием, полезными привычками и спортом. Тогда мы получаем более устойчивые и предполагаемые результаты", - резюмирует Анна.

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