Косметолог рассказала, действительно ли массаж лица способен омолодить кожу

Массаж лица часто рекламируют, как действенный метод в омоложении кожи. Косметолог рассказала, действительно ли массаж способен улучшить состояние лица и какие есть недостатки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога и дерматолога Дарьи Тищенко.
По словам эксперта, массаж лица может улучшить внешний вид кожи, но не стоит ожидать, что он сделает вас похожими на голливудскую звезду.
Результат зависит от:
К основным типам массажа относят:
Косметолог отметила, что главные преимущества - это улучшение кровообращения и стимуляции выработки коллагена, а также борьба с отечностью.
Также массаж может способствовать лучшему усвоению уходовых средств. В то же время неправильная техника может привести к раздражению кожи и даже появлению синяков.
Важно помнить, что результаты от процедуры временные и требуют регулярности для достижения видимого эффекта.
Массаж для лица - это хороший способ ухода за кожей, но точно не панацея.
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