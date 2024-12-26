Косметолог рассказала, действительно ли массаж лица способен омолодить кожу

Что стоит знать

По словам эксперта, массаж лица может улучшить внешний вид кожи, но не стоит ожидать, что он сделает вас похожими на голливудскую звезду.

Результат зависит от:

типа массажа

регулярности

генетики

ухода за кожей

К основным типам массажа относят:

лимфодренажный массаж - он стимулирует отток лимфы и помогает уменьшить отечность

антивозрастной массаж - направлен на выработку коллагена

гуашевый и роликовый массаж - улучшают кровообращение и уменьшают отечность

Преимущества и недостатки массажа лица

Косметолог отметила, что главные преимущества - это улучшение кровообращения и стимуляции выработки коллагена, а также борьба с отечностью.

Также массаж может способствовать лучшему усвоению уходовых средств. В то же время неправильная техника может привести к раздражению кожи и даже появлению синяков.

Важно помнить, что результаты от процедуры временные и требуют регулярности для достижения видимого эффекта.

Массаж для лица - это хороший способ ухода за кожей, но точно не панацея.