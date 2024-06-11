Косметолог рассказала, полезно ли умывать лицо холодной водой: все риски

Ежедневное умывание - это уход за кожей номер один. Так вы избавитесь от загрязнений, таких как грязь, мусор и бактерии, и кожа станет чистой. Одним из спорных вопросов является использование холодной воды для умывания лица.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthline .

Можно ли умываться холодной водой

Умывание холодной водой оказывает влияние на кожу многими положительными способами. Профилактика акне, например, является одним из потенциальных преимуществ.

Косметолог София Кнапп рассказала, что горячая вода удаляет жиры, которые могут вызвать сыпь.

В результате это может побуждать вашу кожу производить еще больше жира. В этом случае холодная вода может отлично регулировать уровень жира.

Холодная вода также может быть лучше при определенных заболеваниях кожи, например розацеа. Горячая вода еще больше расширяет кровеносные сосуды, поэтому ваша кожа выглядит более красной.

Холодная вода может быть особенно полезна для сухой или склонной к угрям кожи.

Недостатки умывания холодной водой

Есть некие недочеты использования прохладной воды для лица.

Поскольку холодная вода сужает ваши поры, бактерии и мусор не удастся вымыть так легко, как при использовании теплой воды.

Косметолог рекомендует сначала умыть лицо теплой водой, чтобы удалить макияж и загрязнение. А потом умыться холодной водой, чтобы сузить поры и способствовать кровообращению для здорового сияния.

Холодная вода усиливает кровообращение и обеспечивает лучшую защиту кожи от свободных радикалов, таких как загрязнение, и может придать коже более здоровое сияние.

Еще одно преимущество умывания лица теплой водой состоит в том, что оно позволяет лучше поглощать средства по уходу за кожей.

Как часто нужно умываться

В общем, умывать лицо следует дважды в день - утром и вечером. Слишком много мытья может высушить кожу и вызвать раздражение.

Вечернее умывание имеет важное значение для удаления любого макияжа, которое накопилось в течение дня.

Американская академия дерматологии рекомендует очищать лицо кончиками пальцев, а затем вытирать насухо мягким полотенцем.

К тому же нужно умывать лицо после любой тренировки, поскольку пот может закупоривать поры.

Поддерживайте кожу увлажненной, употребляя достаточное количество воды в день.

Большинство средств очистки с активными ингредиентами не остаются на лице достаточно долго, чтобы быть полностью эффективными. Вместо этого лучше нанести на кожу нежное умывающее средство, а затем использовать сыворотки и лосьоны с нужными активными ингредиентами.