Косметолог показала упражнение, которое является "двигателем жизни" и улучшает работу органов

Какое упражнение следует выполнять

По словам эксперта, диафрагма - главная мышца дыхания и настоящий двигатель жизни.

Эта уникальная мышца не только обеспечивает дыхание, но и поддерживает органы, регулирует внутрибрюшное давление и даже влияет на настроение.

Как оказалось, можно помочь такой мышце работать еще лучше.

Диафрагмальное дыхание - это простой и мощный способ улучшить свой день. Каждое утро следует посвятить несколько минут глубокому диафрагмальному дыханию и вы почувствуете снижение уровня стресса, улучшение работы внутренних органов и наполнение энергией.

В частности, нужно поставить ладони именно на ребра и начать дышать, то есть будто воздух надуваем в ребра.

"Не в грудную клетку, а именно под ребра, мы должны чувствовать и выдох. Дышите сознательно - и уже сегодня начните менять свою жизнь к лучшему", - говорится в сообщении.

Нарушение дыхания является основой многих соматических заболеваний, неврозов и панических расстройств.

Выполнять упражнения можно ежедневно или через день. Что касается количества повторений упражнений, то начинайте с 3-5 раз, увеличивать продолжительность нужно постепенно, чтобы не подвергать организм перегрузке.