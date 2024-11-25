Косметолог показала упражнение, которое является "двигателем жизни" и улучшает работу органов

Диафрагма является главной мышцей дыхания, поддерживаемой органами. Косметолог поделилась упражнением, которое полезно влияет на здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
По словам эксперта, диафрагма - главная мышца дыхания и настоящий двигатель жизни.
Эта уникальная мышца не только обеспечивает дыхание, но и поддерживает органы, регулирует внутрибрюшное давление и даже влияет на настроение.
Как оказалось, можно помочь такой мышце работать еще лучше.
Диафрагмальное дыхание - это простой и мощный способ улучшить свой день. Каждое утро следует посвятить несколько минут глубокому диафрагмальному дыханию и вы почувствуете снижение уровня стресса, улучшение работы внутренних органов и наполнение энергией.
В частности, нужно поставить ладони именно на ребра и начать дышать, то есть будто воздух надуваем в ребра.
"Не в грудную клетку, а именно под ребра, мы должны чувствовать и выдох. Дышите сознательно - и уже сегодня начните менять свою жизнь к лучшему", - говорится в сообщении.
Нарушение дыхания является основой многих соматических заболеваний, неврозов и панических расстройств.
Выполнять упражнения можно ежедневно или через день. Что касается количества повторений упражнений, то начинайте с 3-5 раз, увеличивать продолжительность нужно постепенно, чтобы не подвергать организм перегрузке.
Раньше косметолог называла комплекс упражнений, которые подтянут кожу лица.
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