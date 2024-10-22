Косметолог показала упражнение, которое поможет избавиться от "гусиных лапок" возле глаз

Причины появления "гусиных кавычек"

Причина состоит прежде всего в мимической активности этой зоны, которая участвует в улыбке.

Кожа век примерно в 6 раз тоньше кожи на щеках и почти лишена сальных желез, поэтому она сухая и легко обезвоживается, независимо от типа кожи лица.

Эта зона очень мимически активна, поэтому морщинки на ней возникают гораздо раньше, чем на других участках лица.

Кроме того, к факторам, ускоряющим старение этой зоны, можно добавить:

неполноценный уход и его отсутствие

фотостарение

недосыпание

напряжение глаз

Какое упражнение поможет избежать морщин

По словам эксперта, избавиться от "гусиных лапок" и улучшить кожу в зоне вокруг глаз можно с помощью простого упражнения.

Нужно щипнуть зону вокруг глаз и "очень легко начинаем перетирать складку в зоне костного края".

Важно не заходить на зону подвижного века - "перетираем очень легко".

Необходимо проработать всю зону вокруг глаза. Таким образом можно производить такие перетирания кожи по три подхода.

Косметолог отметила, что не нужно натягивать кожу. Такое упражнение помогает улучшить кровообращение на ежедневной основе.