Стоит меньше 100 долларов. Представлен смартфон с дорогим дизайном и емкостью батареи как у iPhone 15

Характеристика смартфона

Poco C61 оснащен 6,71-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1650 × 720 пикселей, обновляемым на частоте 90 Гц и пиковой яркостью 500 кд. Экран защищен от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass3.

В верхней части дисплея имеется каплевидный вырез, в котором установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера объединяет 8-мегапиксельный широкоугольный сенсор с дополнительным датчиком на 0,08 Мп.

Характеристики смартфона (фото: Poco)

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G36 (четыре ядра Cortex A-53 с частотой до 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex A-53 с частотой до 1,6 ГГц) и оснащен ускорителем графики PowerVR GE8320. Предлагается в версиях с 4 или 6 Гб оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Гб. Поддерживается установка карты памяти microSD.

Для питания используется аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев, размещенным на боковой поверхности корпуса, и 3,5-миллиметровым разъемом для гарнитуры.



Ультрабюджетный смартфон Poco C61 (фото: Poco)

Цена устройства

Аппарат доступен в черном, голубом и зеленом исполнении. Версия с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб накопителя стоит 90 долларов (3 535 гривен), а версия с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ продается за немного более 100 долларов (3 930 гривен).