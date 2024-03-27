RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стоит меньше 100 долларов. Представлен смартфон с дорогим дизайном и емкостью батареи как у iPhone 15

Представлен бюджетный смартфон Poco C61 c Android 14 и 90-герцевым экраном (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Xiaomi представила новый доступный смартфон от бренда Poco, пользующегося популярностью среди потребителей. Модель Poco C61 обладает быстрым экраном, двойной камерой и значительным объемом памяти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на международный технологический блог о компьютерах, смартфонах, гаджетах Gizchina.

Характеристика смартфона

Poco C61 оснащен 6,71-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1650 × 720 пикселей, обновляемым на частоте 90 Гц и пиковой яркостью 500 кд. Экран защищен от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass3.

В верхней части дисплея имеется каплевидный вырез, в котором установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера объединяет 8-мегапиксельный широкоугольный сенсор с дополнительным датчиком на 0,08 Мп.

Характеристики смартфона (фото: Poco)

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G36 (четыре ядра Cortex A-53 с частотой до 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex A-53 с частотой до 1,6 ГГц) и оснащен ускорителем графики PowerVR GE8320. Предлагается в версиях с 4 или 6 Гб оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Гб. Поддерживается установка карты памяти microSD.

Для питания используется аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев, размещенным на боковой поверхности корпуса, и 3,5-миллиметровым разъемом для гарнитуры.


Ультрабюджетный смартфон Poco C61 (фото: Poco)

Цена устройства

Аппарат доступен в черном, голубом и зеленом исполнении. Версия с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб накопителя стоит 90 долларов (3 535 гривен), а версия с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ продается за немного более 100 долларов (3 930 гривен).

Напомним, что Xiaomi представила доступный смартфон, который может похвастаться необычным дизайном.

А еще мы писали про ожидаемый бюджетный смартфон, который обещает превзойти iPhone 15.

Читайте РБК-Украина в Google News
XiaomiСмартфоны