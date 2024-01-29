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Стоит копейки, а действует как роскошный крем. Назван аптечный продукт, который борется с морщинами

Понедельник 29 января 2024 17:00
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Стоит копейки, а действует как роскошный крем. Назван аптечный продукт, который борется с морщинами Дешевая аптечная мазь поможет разгладить морщины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Хотите позаботиться о своей коже, разгладить морщинки, увлажнить губы и избавиться от темных кругов под глазами? Вам не нужны дорогие, роскошные кремы. Вам нужен всего один продукт из аптеки, который стоит копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание Strona Zdrowia.

Аптечное средство поможет коже

Все, что вам нужно, это дешевая мазь из аптеки, которая регенерирует и глубоко увлажняет сухую, потрескавшуюся кожу. Она также разглаживает морщины, питает и омолаживает кожу. Попробуйте мазь с витамином А для лица, рук и губ.

Мазь с витамином А, которую еще называют витаминной мазью, - это очень дешевое косметическое средство, доступное практически в каждой аптеке.

Мазь обладает необычайными свойствами благодаря содержащимся в ней ингредиентам. Ее активным веществом является ретинилпальмитат, называемый проретинолом, который в коже превращается в ретинол, активную форму витамина А.

Кроме того, витаминная мазь обычно содержит еще несколько ингредиентов, таких как:

  • Вазелин - создает на коже защитный слой, предотвращающий потерю воды и защищающий от негативного воздействия внешних факторов.
  • ланолин - эффективное и натуральное смягчающее средство, которое смазывает и восстанавливает естественный гидролипидный барьер кожи,
  • пчелиный воск - это еще и натуральное смягчающее средство, которое также питает, смягчает, увлажняет и создает на коже защитный слой, предотвращая ее пересыхание, обветривание и ороговение;
  • глицерин - поддерживает увлажнение кожи, оказывает окклюзионное (покрывающее) действие, укрепляет, регенерирует и смазывает кожу.

Витамин А известен главным образом своим положительным влиянием на зрение, но на этом его функции не заканчиваются. Он также стимулирует иммунную систему на борьбу с инфекцией, принимает участие в выработке иммунных клеток и гормонов, влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Регулярное применение мази с витамином А позволит этому ингредиенту проникнуть в глубокие слои дермы, восстановить коллагеновые связи и обновить клетки кожи. Благодаря этому он укрепит структуру кожи, сделает цвет лица более упругим, сияющим, ярким и гладким, а морщины менее заметными.

Мазь с витамином А также успокаивает воспаления и защищает кожу от вредных погодных условий.

Ранее мы писали, как нельзя ночью ложиться на подушку, иначе будут морщины.

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