Коштує копійки, а діє як розкішний крем. Названо аптечний продукт, який бореться зі зморшками
Хочете подбати про свою шкіру, розгладити зморшки, зволожити губи і позбутися темних кіл під очима? Вам не потрібні дорогі розкішні креми. Вам потрібен лише один продукт з аптеки, який коштує копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на польське видання Strona Zdrowia.
Аптечний засіб допоможе шкірі
Все, що вам потрібно, це дешева мазь з аптеки, яка регенерує і глибоко зволожує суху, потріскану шкіру. Вона також розгладжує зморшки, живить та омолоджує шкіру. Спробуйте мазь з вітаміном А для обличчя, рук та губ.
Мазь із вітаміном А, яку ще називають вітамінною маззю, - це дуже дешевий косметичний засіб, доступний практично в кожній аптеці.
Мазь має надзвичайні властивості завдяки інгредієнтам, що містяться в ній. Її активною речовиною є ретинілпальмітат, званий проретинолом, який у шкірі перетворюється на ретинол, активну форму вітаміну А.
Крім того, вітамінна мазь зазвичай містить ще кілька інгредієнтів, таких як:
- Вазелін - створює на шкірі захисний шар, що запобігає втраті води та захищає від негативного впливу зовнішніх факторів.
- ланолін - ефективний і натуральний пом'якшувальний засіб, який змащує та відновлює природний гідроліпідний бар'єр шкіри,
- бджолиний віск - це ще й натуральний пом'якшувальний засіб, який також живить, пом'якшує, зволожує та створює на шкірі захисний шар, запобігаючи її пересиханню, обвітрюванню та ороговінню;
- гліцерин - підтримує зволоження шкіри, має оклюзійну (покриваючу) дію, зміцнює, регенерує та змащує шкіру.
Вітамін А відомий головним чином своїм позитивним впливом на зір, але на цьому його функції не закінчуються. Він також стимулює імунну систему на боротьбу з інфекцією, бере участь у виробленні імунних клітин та гормонів, впливає на стан шкіри, волосся та нігтів.
Регулярне застосування мазі з вітаміном А дозволить цьому інгредієнту проникнути у глибокі шари дерми, відновити колагенові зв'язки та оновити клітини шкіри. Завдяки цьому він зміцнить структуру шкіри, зробить колір обличчя пружнішим, сяючим, яскравим і гладким, а зморшки менш помітними.
Мазь із вітаміном А також заспокоює запалення та захищає шкіру від шкідливих погодних умов.
Раніше ми писали, як не можна вночі лягати на подушку, інакше будуть зморшки.
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