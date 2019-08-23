У кортежі Зеленського з'явилося таксі: мережу спантеличило відео

Кортеж Володимира Зеленського "поповнився" незвичайним авто
Кортеж Володимира Зеленського, що складається з трьох автомобілів, небувало спантеличив користувачів мережі. Справа в тому, що на одному з автомобілів були жовті шашки таксі на даху.
У ролику видно, як Володимир Зеленський вийшов з церемонії святкування Дня державного прапора з Софійської площі і сів в один з двох автомобілів марки Mercedes.
А третім автомобілем кортежу стала Toyota c шашечками таксі.
Трохи пізніше вийшов заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який сів в автомобіль марки BMW X5.
У кортежі Зеленського помітили таксі (відео: YouTube/vnebo.com.ua)
Користувачі мережі трохи здивовані подібним курйозом, про що вони пишуть у коментарях під новиною.
Скрін коментарів
До речі, нещодавно українці вказали на помилку, яку допустив президент Зеленський, вітаючи співвітчизників з Днем українського прапора.
Раніше ми публікували топ-5 найкращих флешмобів і челенджей, які коли-небудь організовував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилися уривки з останнього концерту "95 Кварталу" в Одесі, в якому було багато пародій на Володимира Зеленського. Роль президента України виконав новий актор студії Юрій Великий.