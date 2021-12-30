Короткий робочий день перед святом: чи можуть у дитсадках встановлювати власний графік
Напередодні свят всі установи мають право скоротити робочий день. Але всього на одну годину. Однак багато батьків стикаються з тим, що в дитячих садах встановлюють власні графіки та вимагають забрати дітей ще до обіду.
Наскільки правомірна така вимога згідно із законом, розповіли в програмі "Сніданок 1+1".
Обурені батьки почали повідомляти в соціальних мережах, що в дитячих садках просять забрати дітей до обіду – о 12:00. Мовляв, скорочений робочий день і чергової групи не буде.
Однак у батьків робочий день скорочений всього на одну годину і багато хто не звільниться раніше 16:00-17:00. Що ж їм робити в такій ситуації?
За словами юриста Романа Бондаренка, дитячі садки зобов'язані працювати згідно з чітким графіком, який затверджений державою.
"Навчальні заклади, садочки повинні працювати у звичному режимі. Єдине, що перед святами тривалість робочого дня скорочується на одну годину - все", - підкреслив експерт.
Якщо батьків просять не приводити дітей в дитячий сад напередодні свят або вимагають забрати їх набагато раніше, то такі вимоги неправомірні.
"Самодіяльність безпосередньо навчальних закладів. Батьки повинні керуватися тим, що у них такі ж права, як і у вихователів. Якщо вихователь хоче пів дня не працювати, то і батьки теж можуть хотіти пів дня не працювати. Втім, закон для всіх однаковий", - додав Бондаренко.
Він порекомендував батькам в таких ситуаціях спочатку звернутися до директора навчального закладу. Якщо там не відреагували, то звертайтеся до Департаменту освіти, якому підпорядковується заклад.
У нормах закону зазначено чітко - в передсвятковий день дозволяється скоротити робочий день на одну годину.
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