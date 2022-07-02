ru ua
Сб, 02 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Короткий перепочинок з дощами і спека знову повернеться: новий прогноз синоптиків

Новость на русском →
Субота 02 липня 2022 07:30
Короткий перепочинок з дощами і спека знову повернеться: новий прогноз синоптиків Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями порадує невеликою прохолодою. Частину областей затягне грозами та дощами. Але спека знову повернеться і вже до понеділка синоптики знову обіцяють до + 32 градусів.

Яка погода очікує українців найближчими днями - читайте в матеріалі нижче.

Погода в Україні 2 липня

Грози в суботу накриють майже всі області на заході країни. У всіх інших областях буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі коливатиметься від + 15 до +19 градусів, лише на сході впаде до +11 + 13 градусів.

Вдень на заході очікується до + 30 +32 градусів, місцями стане прохолодніше, до + 28 градусів. У центрі та на півночі України очікується від +27 до +29 градусів, у південній частині до +31 градуса.

А ось на сході в суботу буде комфортне тепло, від +23 до +25 градусів.

Короткий перепочинок з дощами і спека знову повернеться: новий прогноз синоптиків

Карта погоди в Україні на суботу, 2 липня

Погода в Києві

У Києві 2 липня буде сонячно і сухо, без опадів. Вночі + 17 +19 градусів, вдень +27 + 29 градусів.

За прогнозом порталу Sinoptik, до 6 липня в столиці буде сухо, сонячно і жарко. Температура вдень підвищуватиметься до + 30 + 34 градусів.

6 липня очікується гроза, яка зіб'є високі температури. 7 липня пройде сильний дощ, а з 8 липня температура вдень впаде до +20 +24 градусів.

Короткий перепочинок з дощами і спека знову повернеться: новий прогноз синоптиківЩо буде з погодою далі

У неділю грози очікуються тільки в західних областях країни. Температура там почне знижуватися, до + 25 + 27 градусів.

На решті території України буде сонячно і сухо. У більшості областей повітря розжариться до +29 +32 градусів, на сході очікується +27 + 29 градусів.

Короткий перепочинок з дощами і спека знову повернеться: новий прогноз синоптиків

Карта погоди в Україні на неділю, 3 липня

У понеділок, 4 липня, спека знову охопить всю Україну. Опади не прогнозуються, можливе посилення вітру.

Вночі температура коливатиметься від + 14 до +18 градусів, вдень по всіх областях синоптики прогнозують від +30 до + 32 градусів.

Короткий перепочинок з дощами і спека знову повернеться: новий прогноз синоптиківКарта погоди в Україні на понеділок, 4 липня

До речі, раніше ми писали про те, яку погоду обіцяють у липні синоптики.

А також розповідали, що у Києві було зафіксовано точно таке ж метеорологічне явище, як і рік тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр Погода в Києві
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя