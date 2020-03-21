З коронавірусом активізувалися й аферисти: всі схеми шахраїв

Коронавірус і шахрайство (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні створює паніку, на якій наживаються шахраї

Коронавірус в Україні призвів до появи нових способів шахрайства. Паніка проти невидимого ворога охопила жителів країни, і в страху вони готові втрачати гроші, лише б зберегти життя. Поки фахівці шукають вакцину і зупиняють епідемію, аферисти наживаються на пандемії.

Ажіотаж навколо коронавіруса став справжньою золотою жилою для тих, хто хоче заробити на загальному страху і стресі. Головний предмет спекуляції сьогодні — це медичні маски. Собівартість кожної — менше гривні, причому в неї входять і витрати на сертифікацію.

Аптечки "все включено". Аферисти пропонують через інтернет замовити набір ліків "Стоп-коронавірус". Шахраї стверджують, що в такій аптечці є все, що необхідно для лікування і профілактики коронавіруса. Аптечка доступна для замовлення і відправлення в будь-який момент. На масові замовлення знижка.

Вакцина. Шахраї також "розробили" власну вакцину від коронавіруса. Як повідомляється, щеплення від COVID-19 обійдеться українцям від 2500 гривень. В описі товару зазначено, що розроблено дану протиотруту в Ізраїлі кращими фахівцями своєї справи.

Профілактика застуди замість COVID-19. В мережі пропонують придбати профілактичні засоби, які повинні вберегти від будь-якого вірусу. У кращому випадку, довірливим покупцям "впарюють" лікарський засіб, який в медицині використовують для профілактики під час застуди. Але продавці переконують і запевняють, що їх "препарати" дуже дієві й після прийому курсу нібито можна їхати навіть у Китай і не боятися інфікування.

ПФ і грабіж пенсіонерів. Шахраї, користуючись карантином в Україні, під виглядом співробітників Пенсійного фонду обманюють людей похилого віку. Так, нібито завідуюча Пенсійного фонду дзвонить пенсіонерам і повідомляє, що терміново потрібно поміняти старе пенсійне посвідчення на електронне. Ходити нікуди не треба, а прийдуть дві співробітниці, заберуть старе посвідчення і через 5 днів принесуть нове, але всі наявні вдома гроші, потрібно терміново покласти на картку. Приїхали люди забирають гроші, посвідчення і їдуть.

Доставка продуктів додому. Під виглядом волонтерів аферисти обходять одиноких пенсіонерів і пропонують допомогу в купівлі продуктів чи ліків. Забирають гроші та зникають.

"Чистка" квартир. Злодії, під виглядом співробітників епідеміологічної служби проникають в житло і просять всіх покинути приміщення на час дезінфекції. Після знезараження, з квартири пропадає все цінне.

Злодії в масках. Шахраї в медичних масках роблять крадіжки, як в приватних квартирах, так і в магазинах. Медичні маски істотно знижують впізнаваність злодіїв.

Продаж масок. В Інтернеті пропонують купити медичні маски та дезінфікуючі засоби, однак, відправлення товарів по повній передоплаті. У підсумку покупець не отримує своє замовлення і втрачає гроші.

Нагадаємо, що священник з коронавірусом з-під Тернополя міг заразити сотні людей.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області просять ввести надзвичайний стан.