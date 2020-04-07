Від коронавіруса загинула військовослужбовець: два тижні лікували від ГРВІ

У ВСУ зафіксували першу смерть від коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Військовослужбовця перевірили на COVID-19 тільки напередодні загибелі

Коронавірус в Україні був зафіксований вже у 1462 пацієнтів, і за станом на 7 квітня від COVID-19 померло 45 осіб. 4 випадки захворювання було виявлено у ЗСУ та один з пацієнтів помер 6 квітня.

Як розповіли в командуванні медичних сил ЗСУ, від коронавірусу померла військовослужбовець однієї з військових частин в Івано-Франківській області. Жінка перебувала на амбулаторному лікуванні з 20 березня, і лікарі поставили їй діагноз ГРВІ. Через тиждень її стан погіршився і її госпіталізували в центральну лікарню міста Надвірна.

Ще через три дні стан хворої почав різко погіршуватися і її перевели в реанімаційне відділення, а 6 квітня хвора померла. Напередодні її загибелі прийшли результати аналізу на COVID-19, і вони виявилися позитивними.

На цей момент на самоізоляції знаходиться 87 військових, і у 18 з них через кілька днів закінчується термін обсервації.

"Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах із зараженими людьми, у яких ще немає ознак коронавірусної інфекції. Не піддавайте себе і свою родину на небезпеку зайвими контактами", - сказано в повідомленні командування медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві від коронавірусу помер 35-річний чоловік. Як повідомили друзі, він вів спортивний спосіб життя і не курив.