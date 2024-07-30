Коронавирус снова вернулся. Как отличить его симптомы от простуды
Коронавирус в мире снова дает о себе знать. За последнюю неделю количество зараженных, например, в Британии достигло 100 тысяч. В Украине также отчитываются о росте случаев инфекции.
Какие симптомы сейчас имеет коронавирус, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Что нужно знать о COVID сейчас
Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Эдинбургском университете Марк Вулхаус предупредил, что новые волны вируса продолжает вызывать комбинация новых вариантов и частичное ослабление иммунитета к инфекции.
Отличить симптомы Covid от обычной простуды, которые могут включать боль в горле, заложенность носа, головные боли и кашель, до сих пор остается трудным делом.
Специфические симптомы, отличающие Covid от обычной простуды, включают:
Лихорадка
Высокая температура чаще ассоциируется с Covid. Простуда летом может вызвать легкую лихорадку, но обычно она ниже чем в случаях Covid.
Потеря вкуса или обоняния
Аносмия (потеря вкуса или обоняния) является общеизвестным симптомом Covid, который редко наблюдается во время летних простуд.
Усталость и боли в теле
Covid часто вызывает сильную усталость и боли в теле. Хотя простуда летом может вызвать усталость, уровень усталости обычно менее выражен.
Одышка
Затрудненное дыхание или одышка более характерны для Covid, особенно в более тяжелых случаях.
Продолжительность симптомов
Симптомы Covid могут длиться дольше и изменяться с течением времени. Летняя простуда обычно проходит в течение недели-десяти дней.
Кстати, в Киеве существенно возросла заболеваемость COVID-19.
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