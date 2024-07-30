Коронавирус снова вернулся. Как отличить его симптомы от простуды

Коронавирус в мире снова дает о себе знать. За последнюю неделю количество зараженных, например, в Британии достигло 100 тысяч. В Украине также отчитываются о росте случаев инфекции.

Какие симптомы сейчас имеет коронавирус, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Что нужно знать о COVID сейчас

Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Эдинбургском университете Марк Вулхаус предупредил, что новые волны вируса продолжает вызывать комбинация новых вариантов и частичное ослабление иммунитета к инфекции.

Отличить симптомы Covid от обычной простуды, которые могут включать боль в горле, заложенность носа, головные боли и кашель, до сих пор остается трудным делом.

Специфические симптомы, отличающие Covid от обычной простуды, включают:

Лихорадка

Высокая температура чаще ассоциируется с Covid. Простуда летом может вызвать легкую лихорадку, но обычно она ниже чем в случаях Covid.

Потеря вкуса или обоняния

Аносмия (потеря вкуса или обоняния) является общеизвестным симптомом Covid, который редко наблюдается во время летних простуд.

Усталость и боли в теле

Covid часто вызывает сильную усталость и боли в теле. Хотя простуда летом может вызвать усталость, уровень усталости обычно менее выражен.

Одышка

Затрудненное дыхание или одышка более характерны для Covid, особенно в более тяжелых случаях.

Продолжительность симптомов

Симптомы Covid могут длиться дольше и изменяться с течением времени. Летняя простуда обычно проходит в течение недели-десяти дней.