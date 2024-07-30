Диетолог раскрыл секрет, как избежать диареи в отпуске

Отпуск предназначен для отдыха и релакса. Но иногда такое желанное время может испортить кишечная инфекция в виде диареи.

Как избежать ее во время отдыха, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать

Изменения в питании и другая вода, стресс от путешествия или чувство тревоги из-за использования общественных туалетов могут спровоцировать запор и диарею.

Полет может вызвать вздутие живота и метеоризм из-за изменения атмосферного давления в салоне, что означает, что газы в нашем кишечнике расширяются, тогда как изменение часового пояса может нарушить наши внутренние биологические часы, нарушая не только сон, но и ритмы триллионов микробов в нашей пищеварительной системе. .

Как предотвратить диарею

Вот как предотвратить и лечить некоторые из самых распространенных праздничных проблем с животом.

У многих людей в отпуске появляются такие симптомы, как тошнота, спазмы в желудке, рвота, диарея и лихорадка, часто вызываемые бактериями пищевого отравления, такими как сальмонелла, E. coli и кампилобактер.

Чтобы снизить риск, часто мойте руки или используйте антибактериальные салфетки на пикниках или пляже.

Не ешьте в местах, где гигиена в кафе – недостаточная, еду не накрывают или шведский стол держится прохладным, а не горячим. Пейте бутилированную воду, откажитесь ото льда, мойте фрукты и избегайте салатов и недоваренного мяса или рыбы.

Возьмите с собой безрецептурные средства, такие как Имодиум, на случай, если вы заболеете.

Запор

Эта распространенная жалоба может быть вызвана недостаточным количеством клетчатки и жидкости, гиподинамией, стрессом, игнорированием желания сходить в туалет и изменениями в нашем рационе, все это чаще встречается в отпуске.

Чтобы справиться с этим, ешьте в одно и то же время, и включайте продукты, богатые клетчаткой – выбирайте цельнозерновые хлопья и хлеб на завтрак, наслаждайтесь большим количеством местных фруктов, овощей и салатов, ищите блюда, включающие фасоль, чечевицу или нут, перекусывайте орехами и семенами.

Употребление большого количества жидкости, особенно в жаркую погоду, также может помочь предотвратить и облегчить запоры.

Вода лучше подойдет. Физические упражнения также могут помочь максимально использовать отпуск, например плавание, прогулки или езды на велосипеде вокруг достопримечательностей или водные виды спорта. Наконец, не откладывайте поход в туалет, когда испытываете желание.