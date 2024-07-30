Коронавірус знову повернувся. Як відрізнити його симптоми від застуди
Коронавірус у світі знову дає про себе знати. За останній тиждень, кількість заражених, наприклад, у Британії сягнула 100 тисяч. В Україні також звітують про зростання випадків інфекції.
Які симптоми зараз має коронавірус, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
Що треба знати про COVID зараз
Професор епідеміології інфекційних захворювань в Единбурзькому університеті Марк Вулхаус, попередив, що нові хвилі вірусу продовжує спричиняти комбінація нових варіантів і часткове ослаблення імунітету до інфекції.
Відрізнити симптоми Covid від звичайної застуди, які можуть включати біль у горлі, закладеність носа, головний біль і кашель, досі залишається важкою справою.
Специфічні симптоми, які відрізняють Covid від звичайної застуди, включають:
Лихоманка
Висока температура частіше асоціюється з Covid. Застуда влітку може викликати легку лихоманку, але зазвичай вона нижча, ніж у випадках Covid.
Втрата смаку або нюху
Аносмія (втрата смаку або нюху) є загальновідомим симптомом Covid, який рідко спостерігається під час літніх застуд.
Втома та болі в тілі
Covid часто викликає сильну втому та болі в тілі. Хоча застуда влітку може спричинити втому, рівень втоми зазвичай менш виражений.
Задишка
Затруднене дихання або задишка більш характерні для Covid, особливо у більш важких випадках.
Тривалість симптомів
Симптоми Covid можуть тривати довше та змінюватися з часом. Літня застуда зазвичай проходить протягом тижня-десяти днів.
До речі, у Києві суттєво зросла захворюваність на COVID-19.
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