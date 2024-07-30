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Коронавірус знову повернувся. Як відрізнити його симптоми від застуди

Вівторок 30 липня 2024 14:00
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Коронавірус знову повернувся. Як відрізнити його симптоми від застуди Які зараз симптоми коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус у світі знову дає про себе знати. За останній тиждень, кількість заражених, наприклад, у Британії сягнула 100 тисяч. В Україні також звітують про зростання випадків інфекції.

Які симптоми зараз має коронавірус, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Що треба знати про COVID зараз

Професор епідеміології інфекційних захворювань в Единбурзькому університеті Марк Вулхаус, попередив, що нові хвилі вірусу продовжує спричиняти комбінація нових варіантів і часткове ослаблення імунітету до інфекції.

Відрізнити симптоми Covid від звичайної застуди, які можуть включати біль у горлі, закладеність носа, головний біль і кашель, досі залишається важкою справою.

Специфічні симптоми, які відрізняють Covid від звичайної застуди, включають:

Лихоманка

Висока температура частіше асоціюється з Covid. Застуда влітку може викликати легку лихоманку, але зазвичай вона нижча, ніж у випадках Covid.

Втрата смаку або нюху

Аносмія (втрата смаку або нюху) є загальновідомим симптомом Covid, який рідко спостерігається під час літніх застуд.

Втома та болі в тілі

Covid часто викликає сильну втому та болі в тілі. Хоча застуда влітку може спричинити втому, рівень втоми зазвичай менш виражений.

Задишка

Затруднене дихання або задишка більш характерні для Covid, особливо у більш важких випадках.

Тривалість симптомів

Симптоми Covid можуть тривати довше та змінюватися з часом. Літня застуда зазвичай проходить протягом тижня-десяти днів.

До речі, у Києві суттєво зросла захворюваність на COVID-19.

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